¿Por qué elegir el formato nativo para tu estrategia de publicidad?

Por: Linda Ruíz, Directora Comercial Regional de MGID

Los beneficios que aporta el formato nativo en las estrategias de publicidad en medios son múltiples, lo cual se ha visto reflejado en el crecimiento de las inversiones en este formato.

De cara al próximo HOTSALE que se realizará en el país hacia finales de mes y a los diferentes momentos del calendario de marketing que quedan para el resto del año, es importante evaluar los beneficios de este formato publicitario e integrarlo en la estrategia de marketing para incrementar el engagement y la efectividad de la comunicación.

Sin dudas, el formato nativo ayuda a eliminar la ceguera que tenemos hacía la publicidad, en especial a los banners, logrando aumentar el engagement que tiene la audiencia con la publicidad, ya que llega a la audiencia como recomendación y no como publicidad tradicional, la cual hoy en día, la mayoría de los usuarios ignora.

El éxito que alcanzan los formatos nativos es gracias a que captan la atención de los usuarios en un contexto que va acorde a los artículos de su interés que leen en un medio, y se muestra con imágenes limpias que no parecen banners; además dentro de su estructura los titulares ayudan a pre calificar a la audiencia que les da clic por lo que el rendimiento de las inversiones es mayor, en donde lo importante no es la cantidad de clics o los CTRs que se puedan generar, si no que el formato ayuda a que los clics que se reciben sean de calidad, por lo que los usuarios tienden a tener una intención de interactuar con ellos una vez que entran a los sitios o contenidos recomendados.

Con clics calificados, las marcas se han dado cuenta de que sus presupuestos se optimizan porque no solo generan clics por consumir un presupuesto si no que los clics que se generen serán de valor, esto teniendo en cuenta la comunicación y vertical del producto a anunciar.

Asimismo, este formato ofrece a las marcas estrategias que pueden estar enfocadas en branding y/o performance, permitiendo llegar a las audiencias en todas las etapas de un funnel de marketing. Sin duda este sencillo formato está ayudando a mejorar los resultados de los anunciantes ya que permite dar a conocer un producto o servicio, que lo consideren o bien lleguen hasta un punto de conversión con respecto a este.

La industria del marketing y la publicidad se encuentra ante un importante reto, hoy en día vivimos expuestos a cientos de marcas, desde que despertamos hasta que termina nuestro día; cuando encendemos el televisor, salimos a la calle, escuchamos la radio, leemos un contenido en una revista o en la web.

¿Cuántas personas realmente recuerdan algunas de las marcas a las que estuvieron expuestas? Vivimos en una constante saturación publicitaría, por lo que hoy en día las marcas han buscado nuevas formas menos intrusivas para que puedan recordarlos.