¿Qué medidas tomarán los bancos para combatir al dólar blue?

Distintas entidades financieras reguladas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) comenzaron a planificar nuevas medidas para que los turistas extranjeros tengan el permiso de intercambiar sus divisas al Dólar MEP, con un límite de USD$ 5000. A grandes rasgos, el objetivo principal consiste en disminuir el flujo de dólares de los viajeros que van a parar al mercado ilegal, comunmente denominado «Dólar blue».

Por este motivo, se espera que la nueva regla comience a funcionar “Lo antes posible y en los próximos días”, según indicaron distintas voces de organismos financieros. No obstante, también esperan que la medida de cambio se ejecute a partir de este lunes, a primera hora del día.

El pasado jueves, el BCRA emitió un comunicado bajo la resolución «A» 7551, explicando que las entidades financieras ya recibieron la autorización de recibir dólares de los turistas, a cambio de “la compra de títulos valores con liquidación en moneda extranjera para posteriormente venderlos con liquidación en pesos”. Esta regla advierte que los turistas no deben superar el monto equivalente a los USD$ 5000, bajo el consentimiento de una declaración jurada que garantice la condición de viajero.

El incentivo de la institución surge a partir de datos recopilados sobre el turismo entre enero y mayo, donde solo ingresaron unos US$ 163 millones por parte de viajeros que acudieron al mercado oficial de cambios. Esto se debe a que gran parte de ellos recurren al intercambio ilegal, comúnmente denominados “arbolitos”. Con esta nueva idea, se busca que el canje de divisas sea por vía legal, en este caso al dólar MEP, que cerró este viernes a $315,32

Desde el Banco Central explicaron que «el cambio de divisas está referenciada porque el turista no hace la operación de compra de títulos y venta con liquidación en moneda extranjera. El turista llega y se va, no se queda a esperar que se haga esa operación. La casa de cambio o el banco después tiene que vender esos dólares en el MEP y tiene dos días para hacerlo».



Matias Lammens alertó sobre el flujo de dólares al mercado ilegal

Dicha cuestión lo hizo saber el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, quien la semana pasada alertó por la falta de ingreso dólares que no entran al sistema formal. El funcionario participó de la reunión de gabinete en la Casa Rosada y allí responsabilizó a “la brecha cambiaria” como la responsable de la decisión de los turistas en acudir al mercado paralelo.

Vale mencionar que la brecha cambiaria entre el Dólar MEP ($3159 y el contado con liquidación ($326); con el tipo de cambio mayorista de la divisa estadoudinense a $130, llega casi al 150%. Este dato se vio reflejado en los USD$ 1.400 millones que gastaron los turistas en el país durante el 2022, con solo USD$ 163 millones que fueron a parar a la arcas del BCRA por elegir al “Dólar blue” como primera opción.

Economistas dudan sobre la efectividad de las medidas

Si bien no es la única medida con la que intenta el BCRA reducir el flujo de divisas estadounidenses al mercado ilegal, también implementó fijar nuevos límites para acceder al mercado de cambios. Con esta resolución habilita, tanto a empresas como personas físicas, el acceso a compra de billetes y de criptomonedas adquiridas en pesos, con la tenencia de Certificados de Depósito Argentino (CEDEARS), con un tope hasta USD$100.000.

Tras las medidas, el economista jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), Nicolás Pertierra, dudó en que las resoluciones “puedan bajar la brecha ni intercambiar las reservas en general”, y además, sembró un dilema respecto a que los turistas accedan al dólar MEP, ya que “no resultaría practico ir a una casa de cambio y llenar una declaración jurada”.

En esa misma línea, el experto financiero planteó un panorama que requiere decisiones del Gobierno nacional, y que por lo pronto la solución al problema de la fuga de billetes americanos al mercado ilegal, que debilitan las arcas del BCRA, consistiría en que el sector agropecuario aporte los dólares necesarios para paliar con dicha evasión

«Hay dos alternativas: un tipo de cambio diferencial o una baja en las retenciones. El tipo de cambio diferencial no me parece una buena idea, porque después es muy difícil retrotraer. Por eso, me parece que la medida tiene que ser una baja en las retenciones temporal, por 20 o 30 días, hasta que bajen las importaciones de energía, por ejemplo», sostuvo Pertierra en declaraciones a Télam.

Consultado sobre el rumor de una posible cotización especial del dólar entre el 30% y 40% al cambio oficial, únicamente para el sector agropecuario, el economista afirmó que es “un gran disparate” y que «no se evalúa ninguna medida” para favorecer al campo. “Es parte de una especulación tendiente a forzar el mercado de cambio restringiendo la oferta de divisas”, finalizó el economista. /Crónica