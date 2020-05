Qué pasó un 30 de Abril

Efemérides del 30 de abril

1973 – Paul. Lanzamiento de “Red Rose Speedway”, segundo disco de Paul McCartney & Wings. La placa registra nueve canciones, entre ellas “My Love”, súper hit que encabezaría el ranking de Billboard de Estados Unidos durante cuatro semanas.



1989 – El Zorro. Muere en Buenos Aires a los 65 años el actor estadounidense Guy Williams, quien alcanzó popularidad en América Latina por protagonizar la serie “El Zorro”, emitida entre fines de los años 50 y principios de los 60. Además participó de ciclos como “Perdidos en el espacio” y “Bonanza”.



1948 – OEA. Se crea en Bogotá la Organización de Estados Americanos, con el objetivo declarado de fortalecer la paz, la seguridad y consolidar la democracia en el continente americano. Tiene su sede en los Estados Unidos y esta integrada por 35 estados-miembro.





2011 – Sábato. Muere a los 99 años el escritor y ensayista Ernesto Sábato. Autor de las novelas “Sobre héroes y tumbas” y “El túnel”, participó también de la Conadep, que recopiló testimonios sobre la violación a los derechos humanos durante la última dictadura militar.



1950 – Goleada. Everton le gana a Santiago Wanderers por 17 a 0, en la mayor goleada en la historia del fútbol chileno. Durante el encuentro, jugado en Viña del Mar, el equipo derrotado presento sólo tres titulares y el resto del equipo estuvo integrado por juveniles.



1993 – Puñal. La tenista serbia Monica Seles fue apuñalada con un cuchillo de cocina por un espectador mientras disputaba en Hamburgo un partido con la búlgara Magdalena Maleeva. Seles volvió al circuito dos años después, pero ya no volvió a ser la número uno del tenis femenino.



2020 – Jazz. La Unesco declaró en 2011 el Día Internacional del Jazz para sensibilizar sobre “las virtudes de este género músical como herramienta educativa y motor para la paz, la unidad, el diálogo y el refuerzo de la cooperación entre pueblos”.



1875 – Niños. Se crea el Hospital de Niños a instancias del médico Ricardo Gutiérrez, quien lo dirigió desde agosto de ese año hasta su muerte, en 1896. En 1951 fue remodelado por la Fundación Eva Perón, incorporándose nuevas salas y duplicándose el sector de pediatría.



1987 – Electrón. El físico británico Joseph Thomson descubre una nueva partícula aproximadamente 1.000 veces más ligera que el hidrógeno, bautizada con el nombre de electrón. En 1906 recibió el premio Nobel de Física por sus estudios acerca del paso de la electricidad a través del interior de los gases.



1977 – Madres. Catorce mujeres convocadas por Azucena Villaflor se reúnen en la Plaza de Mayo para reclamar por sus hijos desaparecidos. Un policía les dijo que no podían quedarse allí reunidas y empezaron a marchar alrededor de la Pirámide de Mayo. Fue la primera de las rondas que ya no se detendrían.

