Requisitos para la VTV 2022

Se conoce como VTV a la Verificación Técnica Vehicular en Argentina. Esta se trata de un control periódico obligatorio que deberás hacer, con el fin que tu auto pueda transitar de forma legal dentro del territorio nacional. Teniendo en cuenta que es un proceso que deberás cumplir obligatoriamente, tienes que conocer todos los detalles de cómo se hace, así como los requisitos para poder garantizar que tu vehículo se encuentra en buen estado, lo que supone seguridad a todos los que están alrededor y los que van dentro de este.

¿Cómo hacer la VTV?

Lo primero que debes saber es que para pedir la VTV tendrás que pedir un turno pues, de esta forma se tiene un mayor control de los ciudadanos que realizarán el proceso. Para la vtv Pontevedra tendrás que seguir los siguientes pasos para que el proceso termine rápido y sin dilaciones:

Ingresar al sitio web oficial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires . El proceso es sencillo y totalmente en línea, sin mencionar que es totalmente gratis.

. El proceso es sencillo y totalmente en línea, sin mencionar que es totalmente gratis. Rellenar el formulario con todos los datos del vehículo, lo que incluirá la patente, el tipo de coche, así como los datos del titular y la información de contacto de este.

Completar los datos de la localidad y la planta.

Confirmar el turno, después de confirmar todos los datos del formulario.

Estos mismos pasos son los que se realizan si quieres solicitar vtv Lomas de Zamora o cualquier otra ciudad que se encuentre a los alrededores de Buenos Aires. Como vez, es sencillo hacerlo, así que, no necesitas de un intermediario que pida tu turno para VTV.

¿Cuáles son los requisitos para la VTV?

Antes de solicitar tu turno de la VTV, es necesario que identifiques si cumples con los requisitos para este control. Esto te permitirá reunir los documentos que se te solicitarán para realizar la revisión. A continuación, te enlistamos todo lo que necesitas tener a la mano antes de pedir tu turno para VTV.

Cédula azul o verde, original. Ambas son válidas.

Presentar el título de propiedad del auto, en caso de ser primera vez que solicitas la VTV.

Registro de conducir y DNI.

Número de CUIT (documento exclusivo para vehículos de uso comercial).

Cédula amarilla para los que tienen Tubo de GNS.

Verificación vehicular anterior, en caso de no ser la primera VTV.

Precio de la VTV

Aunque pedir un turno para VTV no tiene un costo, por supuesto, el proceso si tiene un costo. Recordemos que este control lo hacen peritos establecidos por las autoridades. Los precios varían de acuerdo al tipo de vehículo que se trate. Por ejemplo:

Motos tiene un costo de $332.63, pero si la VTV está vigente, entonces costará tan solo $166.32.

Para vehículos de menos de 2.500kg, el precio es de $1.108.78, y con VTV vigente, $1.025.62.

Vehículos de más de 2.500kg, cuesta $1.995.80, pero con VTV válida $1.846.12.

Los remolques tienen una VTV más económica. Por ejemplo, si pesa menos de 2.500kg, cuesta $554.39 y de más de ese peso, $997.90. Cada uno cuenta con un descuento si la VTV está vigente para el momento del proceso.

Resultados posibles de la VTV

Si solicitas la VTV para tu vehículo, debes saber que hay tres posibles resultados. De acuerdo con estos, se determinará si este puede o no circular en la ciudad.

Apto

Informa que el vehículo no tiene desperfectos graves o leves. Aunque puede tener algunas observaciones, esto no supone un problema para transitar. Se le entrega un certificado de verificación, así como un informe técnico. Además, se establece en que mes y año será la próxima VTV.

Condicional

El vehículo tiene algunos defectos leves, mismos que se detallan en el informe de inspección. De esta VTV se da un plazo no mayor a dos meses para que el titular resuelva el problema, y tenga una nueva verificación que lo posicionará como Apto.

Rechazado

En este caso, se han encontrado defectos graves que se estipulan en el informe de inspección. Según este resultado, el vehículo no puede circular, por lo que hasta que no se resuelvan los problemas, no deberá salir de su garaje. Una vez que se arreglen las averías, tendrá una nueva verificación para considerarlo Apto. El titular tendrá 60 días máximo para cumplir con las exigencias del informe de la VTV realizada.