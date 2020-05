RESEÑA DE GO4REX: SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD

¿Es Go4rex confiable?

¿Qué hace a un bróker seguro y confiable? Uno de los criterios (aunque no el único) por el que se puede guiar es saber si el corredor está regulado. Como es bien sabido por quienes se mueven en el mundo de los mercados financieros, quienes le han dado el boom global a estos mercados son los brókers online, que son compañías que funcionan como intermediarias, colocando el dinero del inversor en el mercado para obtener ganancias aprovechando los movimientos alcistas o bajistas.

Elegir un buen corredor de entre tantas ofertas que han surgido en este mercado tan grande es difícil, su crecimiento exponencial hace que la tarea sea ardua, complicada y hasta peligrosa para nuestras inversiones, pues han surgido algunos casos de firmas de corretaje que sólo han estafado a la gente. Por eso han ido surgiendo entes reguladores que le brindan más confianza al inversor.

¿Cómo funciona esta regulación? Cuando se habla de regulación en relación a las firmas de corretaje se hace referencia a si se encuentran inscritas en algún organismo de regulación financiera importante ya sea en su país de origen o en el país en que tengan su base de operaciones. Generalmente estas entidades, sobre todo en Estados Unidos y Europa, cuentan con requisitos estrictos para aceptar a cualquier empresa que brinde cualquier tipo de servicio financiero, ya sea un banco o en este caso un corredor. De esta manera se busca asegurar la legalidad de sus operaciones y que el dinero de sus clientes esté asegurado.

Una de las maneras de lograrlo es exigirle a la firma ciertos requisitos que deben cumplir para asegurar que el inversor no pierda su dinero por culpa del bróker. Una de estas exigencias es que la empresa debe tener cierto nivel de liquidez para poder cubrir sus operaciones, es decir que tenga con qué pagar y seguir funcionando bajo cualquier circunstancia.

Un corredor no regulado no es en lo absoluto sinónimo de estafa, pero hablando claramente, se siente más tranquilidad con una compañía que deba responder no solo a sus clientes, sino a una instancia superior. En todo caso, operar con un bróker regulado no constituye una garantía absoluta de que no se tendrá ningún problema. De hecho, ha habido y todavía hay firmas de corretaje con múltiples regulaciones y licencias que ofrecen un terrible servicio.

Parece confuso y lo es; por eso es importante tomar en cuenta los variados aspectos que son necesarios para escoger a un corredor confiable: es imprescindible conocer su oferta, su plataforma y su reputación. Como en cualquier otro sector, hay compañías buenas y malas. Sin embargo, usar los servicios de un broker regulado ofrece múltiples ventajas.

En el caso de Go4rex sabemos que es un ente regulado que está formado por FX Capital Ltd, que es una empresa registrada en Seychelles y la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles ha emitido su licencia reguladora. Por ello puede ofrecer un entorno comercial 100% seguro a todos sus clientes.

Go4rex es un proveedor de servicios financieros de fama mundial que ofrece una amplia gama de productos de inversión, incluyendo CFD (contrato por diferencias), FX y criptomonedas. Su plataforma de inversión de alta tecnología ofrece a los clientes en todo el mundo la oportunidad de invertir en más de 1000 activos mundiales, incluyendo forex, acciones, productos básicos, índices y criptomonedas.

Para mayor seguridad usan tecnología de encriptado de última generación como los bancos internacionales y los principales distribuidores en línea para proteger su inversión y su privacidad que no es compartida bajo ninguna circunstancia con terceros.

Sus fondos de inversión están protegidos en todo momento en cuentas de banco segregadas, como parte de las exigencias del ente regulador. Poseen con una política sin tarifas ocultas los procesos de depósito y retiro son rápidos, cómodos y admiten una amplia variedad de métodos de pago.

Para Go4rex es vital crear las bases de confianza mutua con sus clientes, por lo que se esfuerzan para mejorar constantemente sus funciones y servicios manteniendo la transparencia.

Como se mencionó anteriormente, el mundo en línea está lleno de riesgos y los inversores no desean exponerse más de lo necesario y esto es algo que Go4Rex comprende a cabalidad. Están plenamente conscientes de lo sensible que es su información personal y financiera. Por lo tanto, esta firma de corretaje online ha tomado las medidas de seguridad de vanguardia para garantizar que nadie pueda acceder a la información de sus clientes, entre estas medidas se encuentran, como dijimos un excelente cifrado para mantener segura la información. Pero además se aplican políticas muy similares a las implementadas por los principales bancos de inversión, como la política de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) y Conozca a su Cliente (KYC, por sus siglas en inglés) para la protección de los clientes.

La política de PBC maneja los controles legales que deben cumplir las instituciones financieras y otras entidades reguladas para prevenir, detectar e informar sobre posibles actividades sospechosas del blanqueo de capitales.

La política de KYC obliga al corredor a confirmar y validar la identidad de los clientes antes de permitirlos en su plataforma. Esta verificación es para mantener a los estafadores que se disfrazan de clientes fuera de la plataforma del corredor, preservándola así segura para sus operadores e inversores.

Conclusión

No existe una inversión 100% segura, invertir su dinero siempre conlleva riesgos, unos más altos que otros, dependiendo de dónde desee invertir. El mundo del trading es por naturaleza volátil y riesgoso, por lo cual necesita del apoyo de gente con mucho conocimiento, un bróker que lo guíe para que su viaje comercial sea un sueño y no una pesadilla. Go4rex es una excelente plataforma de corretaje regulado, que cuenta con políticas para la protección de sus clientes y operadores y que puede brindarle la tranquilidad de una plataforma confiable.

