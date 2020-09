Restrenarán “El Padrino III” con un nuevo comienzo y nuevo final

Francis Ford Coppola presentará en diciembre un nuevo montaje de “El Padrino: III” (1990), que contará con un nuevo comienzo y también con un final diferente.

“Para esta versión del final de la saga de “El Padrino” (‘The Godfather’), he creado un nuevo principio y final, he rehecho algunas escenas, planos y partes musicales. Con estos cambios y la restauración de la imagen y el sonido, es una conclusión más apropiada para ‘El Padrino’ (1972) y ‘El Padrino: II’ (1974)”, señaló el cineasta en un comunicado recogido por medios estadounidenses.

“Estoy agradecido a Paramount y a su presidente Jim Gianopulos por permitirme revisitarla”, añadió.

La cinta, que se titulará “The Godfather. Coda: The Death of Michael Corleone“, se proyectará en salas de cine en diciembre y luego estará disponible en DVD y plataformas digitales, anunció la compañía Paraumont Pictures.