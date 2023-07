Tu plan, tu elección: ¿Cómo los packs prepagos te permiten controlar tus gastos en celulares?

Solo nos damos cuenta de la cantidad de veces que dependemos de internet cuando no tenemos conexión. Aunque sea intangible, está regulado, cuantificado y facturado. Los packs prepagos ayudan a medir nuestro consumo pero ¿cuándo son necesarios? ¿Qué son y cómo funcionan? Aquí proponemos una guía.

¿Qué es un plan prepago?

Tienes un celular nuevo: ahora queda elegir el plan, para el cual podrás elegir la modalidad pospago (con la que te llegará la cuenta a fin de mes con el resumen de los datos que consumiste durante ese periodo de tiempo) o prepago (en el que pagas de antemano una cantidad de datos móviles, que podrás distribuir en periodos de un par de días hasta un mes). En el caso de elegir la segunda opción, podrás seleccionar uno de los packs prepagos entre la amplia variedad que ofrecen las compañías. Estos planes tienen carga y gigas para usar, como hemos mencionado, en lapsos de duración variable (desde 24 horas hasta un mes). Esta cantidad limitada de datos podrá ser utilizada tanto para funciones telefónicas, como mensajes de texto o llamadas, como para las funciones que requieran internet, como navegación en buscadores, GPS o aplicaciones similares.

¿Cuáles son los requisitos para contratar un pack prepago?

Si bien cada compañía puede tener particularidades propias, hay muchos elementos que comparten. En cuanto al dispositivo, solo tendrás que disponer de un chip prepago. Una vez que lo tengas, podrás registrar tu línea y comprar tu pack prepago a través de diferentes medios: en kioscos, a través de sitios de internet o incluso a través de aplicaciones propias de cada empresa. Cada marca ofrecerá, también, diferentes promociones: desde minutos ilimitados o aplicaciones específicas de uso libre hasta packs para emergencias (los chips prepagos pueden conseguirse fácilmente en cualquier comercio y se activan en el momento, en caso de que tu celular se haya roto repentinamente y quieras tener línea de manera inmediata) y diversos descuentos, la variedad es amplia y ajustable a cada necesidad (algunas empresas proponen, también, que los usuarios construyan sus propios planes).

¿Cuáles son los beneficios?

A la hora de comprar un celular, es importante tener en mente cuáles son las necesidades a cubrir y los usos que se le dará. Sucede lo mismo con las opciones de planes. Para aquellos que requieren estar constantemente conectados, sin importar el consumo de datos posterior, la oferta pospago será más eficaz. Sin embargo, si un usuario no necesita un uso permanente de datos porque transita lugares con buena conexión wi-fi o si busca controlar e incluso reducir la cantidad de datos que utiliza (con este método el usuario no enfrentará los problemas de sobrepasar los minutos de llamadas o la cantidad de tiempo de navegación en internet), los packs prepagos serán de gran ayuda, no solo por la rutina de recargar o comprar los packs, sino también porque muchas compañías ofrecen la posibilidad de consultar el consumo para poder calcular cuánto tiempo podremos seguir usando internet o llamadas en nuestro celular.

Esto permite, también, que los usuarios puedan elegir cuándo y cuánto cargar y, por lo tanto, cuándo pagar, lo que permite evitar contratos fijos o regular los gastos dedicados al celular para aquellos con ingresos variables. También restringe la posibilidad de pagar un plan fijo completo y no llegar a utilizar los datos disponibles en ese contrato. Otro beneficio de esta modalidad es la libertad que ofrece en términos generales (cualquiera puede comprar un chip prepago) y en cuanto a la elección de compañías en particular, ya que no tienes que contratar un plan fijo con una en específico ni tienes la obligación de renovar el pack con la misma empresa (o de renovar en general, ya que puedes suspender por tiempo indeterminado), siempre que realices los cambios necesarios para cambiar de pack prepago.

Estos packs son especialmente populares entre los turistas, ya que permiten estar comunicados sin necesidad de tener un plan fijo en el país al que se viaja. Las empresas ofrecen muchos planes para estos casos particulares, incluyendo el roaming. Es igualmente utilizado por padres que quieren restringir o controlar el uso que sus hijos le den al celular (muchas compañías ofrecen, incluso, planes familiares).

En una época en la que todos buscan estar conectados, cada usuario puede adaptar su celular a sus necesidades particulares. Desde aquellos que usan el celular hasta cuando caminan por la calle hasta aquellos que le dan un uso variable y ya sea por trabajo, por gusto o por ritmo cotidiano, hay un plan ideal para cada persona.