Viajar por Argentina en Remís

Para viajar por Argentina, para llevar a cabo cualquier traslado hay otra opción al taxi tradicional. El remís es el nombre que recibe el servicio de transporte con conductor, se trata de un coche que descansa en garaje y se contrata en una agencia según las horas o kilómetros que vayan a ser utilizados

Los remises fueron coches particulares que nacieron a mediados del siglo XX. Comenzaron a ofrecer sus servicios llevando a los asistentes de los teatros de vuelta a casa. Actualmente, es un tipo de transporte particular considerado de mayor calidad que los taxis, con coches más cuidados, pero con tarifas muy similares.

Diferencias entre un remís y un taxi

Es importante, en cualquier caso, reconocer las diferencias existentes entre un taxi y un remís, ya que, aunque su función es la misma y los precios parecidos, mantienen sutiles diferencias.

Para empezar un remís no tiene aparcamiento destinado a ellos en la calle, ni pueden detenerse para recoger pasajeros, sino que solo se pueden reservar telefónicamente en una remisería. En este sentido, para poder hacerlo en cualquier parte del país, lo mejor es acceder a un directorio de agencias de remis, como puede ser inforadioremis.com. A través de esta plataforma, cualquier usuario podrá localizar y acceder al remis más cercano en cualquier provincia del país.

Por otro lado, los remises no tienen ninguna característica distintiva, ni color, ni luz de gálibo, ni colores corporativos o cualquier evidencia visible que los distinga de cualquier otro vehículo particular. Por último, también hay que saber que no tienen taxímetro, por lo que el precio final no va a depender de las condiciones del trayecto. El valor económico de la carrera se determina en la llamada telefónica a la agencia, de antemano, y según la distancia a cubrir o las horas de uso.

En líneas generales, contratar los servicios de un taxi saldrá más económico para trayectos cortos dentro de una ciudad, sin embargo, para los viajes largos, por comodidad y precio, sin lugar a dudas, ganan la partida los remises.

Viajar por toda Argentina usando el servicio remís

Al ser una asistencia de transporte cada vez más demandada, tanto por los extranjeros que visitan el país como por los propios argentinos, el servicio remís se ha instalado por las principales ciudades y provincias de Argentina.

En la actualidad, se pueden usar coches remís en Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, San Juan, Tucumán, Formosa, La Rioja, Santa Fe, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y en Tierra del Fuego.

Al tener acceso en prácticamente todo el país al servicio remis, se hace posible un recorrido turístico sin perderse ni uno solo de los muchos espacios naturales que los argentinos poseen.

Espacios naturales que se pueden visitar con coches remis

En todas y cada una de las ciudades donde este servicio actúa existe un lugar de especial interés que bien merece visitarse y disfrutarse, aprovechando la comodidad, la seguridad y la confianza que representa uno de estos vehículos.

En Chubut

Parque natural Los Alerces, un área protegida y patrimonio mundial de la Unesco por poseer bosques ancestrales de más de 3000 años de antigüedad, la selva Valdiviana, el río Futaleufú y el lago Amtui.

En corrientes

En esta provincia se localizan dos parques nacionales protegidos; El Parque Nacional Mburucuyá y el Parque Nacional y la Reserva Nacional Iberá.

En Entre Ríos

Se ubican aquí las áreas protegidas del Parque Nacional y la reserva natural estricta del Palmar y el Parque Nacional Pedrelta.

En Jujuy

Los cuatro espacios naturales más recomendados de Jujuy son Las salinas Grandes, las Reservas Naturales, en Yala, Pukara de Tilcara y la Serranía de Hornocal.

En La Pampa

En estos momentos los espacios catalogados como áreas protegidas en La Pampa son las reservas naturales de Casa de Piedra, Chadilauquen, La Humada, La Reforma, Laguna Guatraché, Limay Mahuida, Parque Luro y Pichi Mahuida.

En Mendoza

Hay tantas áreas protegidas en Mendoza que se han tenido que agrupar por regiones. En el norte; Parque Aconcagua, Reservas de Puente del Inca, Villavicencio, Divisadero largo y Bosques Teltecas. En el centro; Reserva laguna del Diamante, reserva Manzano Histórico-Portillo y el Parque Provincial Tupungato. En el sur; Reserva Salinas del Diamante y la reserva Hídrica Natural Laguna del Atuel.

En Misiones

Aquí se ubica el popular Parque Nacional Iguazú y la Reserva Natural estricta San Antonio, además de la Reserva de la Biosfera Yabotí.

En Neuquén

Las reservas naturales repartidas por Neuquén son los Parques Nacionales de Los Arrayanes y Lanín, las reservas naturales de Trailatue, Villa Quina Quilla, Valle Encantado, Bosque de los Arrayanes y parte de la Cordillera de los Andes. También se ubican aquí las áreas naturales protegidas de Domuy y Epu Lauquen, así como la Boca del Chimehuín y el Cuchillo Curá.

En Buenos Aires

En la capital se puede disfrutar del Parque Provincial Ernesto Tornsquis, de la Reserva Ecológica San Isidro y de los lagos de Palermo.

En Catamarca

Área Natural Campo de Piedra Pomez, la reserva Merced de Allpatauca y la Reserva Natural Laguna Blanca.

En Chaco

Los parques nacionales del Chaco, Copo El Impenetrable y río Pilcomay.

En Córdoba

Fabulosos espacios naturales esperan en esta provincia, como por ejemplo El Durazno, el Cerro Uritorco, Mar Chiquita, La Cumbrecita, Champaquí, Altas Cumbres…

En San Juan

Nada menos que 15 áreas naturales se extienden por San Juan. Las más recomendables son Ischigualasto, San Guillermo y El Leoncito.

En Tucumán

En este lugar esperan los parques nacionales de Aconquija, el parque Sierra San Javier, el Parque Cochuma, Parque Provincial Cumbre Calchaquíes, las Reservas Naturales de Aguas Chiquitas, y la Reserva Florestal La Florida.

En Formosa

Formosa encierra áreas protegidas, como el Parque Nacional Río Pilcomayo, la Reserva Natural Fromosa, Laguna Yerma, la Reserva de la Biosfera Teuquito…

En La Rioja

La Rioja, por su parte, posee en su territorio el Parque Natural de Talampaya, la Reserva natural de Cuesta de Miranda y el Parque Nacional Talampaya.

En San Luis

Parque Nacional Sierra de las Quijadas, Villa de Merlo y El Filo.

En Santa Cruz

La provincia con mayor cantidad de Parques Nacionales y Áreas Protegidas. Los Glaciares, el Perito Moreno, Monte León, Bosques Petrificados de Jaramillo y Patagonia. Isla Pingüino y Makenke son Parques Naturales en litoral Marino. Bahía Laura, Cabo Blanco y Cabo Vírgenes son algunas reservas provinciales importantes.

En Santiago del Estero

Los Bañados de Figueroa, el Parque Nacional Copo, la Reserva Provincial Copo y las Salinas grandes son los principales espacios naturales de Santiago del Estero.

En Tierra del Fuego

Los principales parques de un espacio natural que en sí mismo es un gran espacio natural y salvaje son; el Parque Nacional Tierra del Fuego, la Reserva Natural Martial, la Reserva natural Valle Tierra Mayor y la Reserva Natural Privada Cerro Alarken.