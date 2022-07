5 curiosidades de los casinos que te sorprenderán

Muchos saben que los casinos son el pasatiempo favorito de mucha gente, pero pocos conocen algunas de sus particularidades más llamativas.

Desde los tradicionales juegos en casinos físicos, como el póker, blackjack o las máquinas tragamonedas, hasta en las versiones online, hay muchas curiosidades de los casinos que sin duda alguna te sorprenderán. Si quieres probar uno, te puedes animar por los juegos de mesa en línea en Betfair Colombia. Mientras tanto, te contamos 5 datos que te sorprenderán.

Ni Relojes Ni Ventanas

Una de las principales curiosidades de los casinos físicos es el hecho de que no tienen ventanas ni relojes. ¿Te habías percatado? Es muy probable que no, pues los diseñadores de estos lugares hacen su trabajo pensando en que el usuario se enfoque únicamente en el juego, y no tenga ningún tipo de distracción.

Bueno, excluir las ventanas se puede entender porque el mirar a la calle es un factor que puede distraer a cualquiera y, como lo hemos visto líneas arriba, no es lo que los casinos quieren. Pero… ¿y los relojes? El tiempo es otro factor que la casa de juegos busca desaparecer mientras estés jugando pues así es más probable que pases una mayor cantidad de tiempo en el local.

Mesas Completas Para Los Profesionales

Esta curiosidad puede ser tomada, también, como un consejo o tip para quienes suelen acudir al casino, ya que es algo muy común entre los profesionales. Resulta que quienes se dedican a jugar cartas en los casinos prefieren jugar en mesas llenas porque, para ellos, el tiempo es vital a la hora de planear estrategias para el juego.

Por ejemplo, cuando una mesa tiene más jugadores participantes es mucho más probable que el juego se vuelva más lento, por lo que hay un mayor margen de tiempo para pensar mejor la siguiente jugada o movimiento a realizar. Además, los jugadores que pasan más tiempo en el casino suelen participar de sorteos exclusivos o, incluso, recibir premios de cortesía.

Prohibición En Mónaco

Una de las curiosidades de los casinos que más llama la atención es la prohibición que existe en Mónaco. ¡Pero Mónaco es un lugar famoso por su casino de Montecarlo! ¿Cómo puede haber una prohibición? Claro, esta medida no rige para los extranjeros, quienes se concentran durante todo el año en este Principado con la intención de jugar en uno de los lugares de juegos de azar más importantes del mundo.

Sin embargo, son los locales quiénes tienen prohibido jugar en el Casino de Montecarlo. Fue la princesa Carolina quien reafirmó este decreto iniciado por el príncipe Carlos III, manteniendo activa la prohibición de jugar en el casino, únicamente para los residentes de Mónaco. Claro está que no pueden hacerle esto a los turistas pues ellos proporcionan una gran inyección económica jugando en este casino.

Exclusión Voluntaria

Aunque suene extraño, algunos casinos permiten que una persona pueda autoexcluirse del lugar, si así lo desea, presentando una solicitud. El lugar por excelencia en dónde podemos ver esto es Ohio, Estados Unidos. En dicho estado rige un programa en el que el usuario de casino que desee puede presentar una solicitud pidiendo la prohibición de su ingreso a casinos por un período de tiempo determinado. Y esto no cambia hasta que se cumpla dicho plazo o, en su defecto, el usuario realice una petición para eliminar la solicitud.

Primer Casino Online

Para cerrar este pequeño listado te contaremos una curiosidad sobre el casino online. ¿Sabes cuál fue el primero y cómo se creó? ¿Dónde? Estamos seguros que te damos 10 opciones para tratar de adivinar el país y no lo lograrías. La respuesta correcta es…¡Antigua y Bermuda!

Fue en 1996 cuando la empresa Microgaming Software Systems creó una tecnología que permitió ponerle un blindaje a las transacciones que se realizaban por Internet. Con esto nació el Intercasino, el primer modelo de casino y juegos de azar online en el mundo.

Como han podido ver, existen curiosidades de los casinos que realmente son sorprendentes. Y ahora que ya sabes un poco más al respecto puedes buscar algunas más en tu próxima visita o, quizás, cuando vuelvas a jugar de manera online. ¿Nuestra recomendación como próximo juego? La ruleta, y aquí puedes conocer sobre las reglas de la ruleta americana, mejorar tu experiencia y tu probabilidad de éxito.