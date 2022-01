Citas pos-crisis; como será ligar en 2022, según los expertos

Conceptos como el “home dating” fueron solo algunas de las inclinaciones que arribaron con solidez a lo largo del 2020/21 y al parecer llegaron para no irse.

El 2021 ha observado cómo el entorno de las citas cambió radicalmente con las limitaciones y el aislamiento por el coronavirus, y al mismo tiempo género desafíos para aquellos solteros que les resultaba difícil conocer a alguien personalmente y se han amoldado a los encuentros a distancia.

En estos momentos, las citas en línea están en pleno auge y la moderación excesiva por el aspecto en decadencia. No obstante, este año tan agitado como confuso no ha paralizado a aquellas personas que se citan, denominados “daters”, a continuar en la búsqueda de encuentros. Badoo tras un análisis, ha logrado detectar a más de 2 millones de mach’s y alrededor de 3 millones de inicio de conversaciones a escala mundial, probando de esa manera que las conexiones continúan estando vigente, incluso en tiempos de pandemia y distanciamiento social.

Con pequeñas señales de versatilidad que aparecen en el año nuevo, la app de citas Badoo, ha desarrollado una lista de profecías y revelaciones que ya han iniciado este año y solo crecerán en el siguiente.

Home dating; en el pasado quedaron aquellas épocas en la que las personas deseaban hallar pareja para el invierno y estar libres de compromisos en verano. El concepto puntualiza una alteración en el “dating”, anexada a la diversas limitaciones de movilidad. Las personas han empleado el aislamiento para preparar el terreno y hallar “partidos” a fin de que en el momento que cesen las restricciones puedan coordinar un encuentro personalmente. Seguramente Tinder, cuando revolucionó el mercado de citas , no imaginaba que una pandemia popularía aún más su uso. Hablando de inicios puedes conocer más de los escándalos que debió sortear la compañía fundada por Sean Rad, con acosos sexuales y escuchas telefónicas incluidas.

La inclinación por el “dating” al parecer varía constantemente conforme el grado de limitaciones. Se predice que dicho comportamiento seguirá en 2022 estableciendo una etapa nueva de “hiber dating”, citas de hibernación, en tanto que los “daters” siguen comprendiendo las mejores prácticas para llevar a cabo encuentros.

Carpe daters; con las limitaciones presentando modificaciones prácticamente todos los días, sumado a la incertidumbre acerca del futuro, las personas no desean tener que volver a la vieja normalidad para tener que hallar pareja.

Al inicio de la pandemia, los usuarios proyectaban a corto plazo, buscando conexiones más rápidas. Conforme el año fue pasando, las personas, de forma natural, comenzaron a reflexionar acerca del futuro, con una perspectiva más a largo plazo.

A decir verdad, la gran mayoría de los chats que iniciaron en Badoo desde el mes de agosto se enfocan en acordar un encuentro, revelando así una alteración al probar llevar a cabo una cita y estando dispuestos a nuevos vínculos.

Ego dater; tras un largo tiempo para la reflexión en sí mismos, los solteros optaron por el enfoque en sus prioridades y pasiones, dando como resultado una nueva clase de soltero, más interesado en su bienestar y tranquilidad, con una nueva perspectiva hacia aquellos que se encuentran más abiertos a las citas, al margen de las criticas vacias. Esto posibilita a los usuarios a abrir su mente y concertar encuentros con personas que posiblemente nunca antes hubiesen imaginado.

Por otro lado, a lo largo de estos últimos dos años, ha emergido un cambio realmente interesante en la manera en la que los usuarios han empleado los avances tecnológicos.

La demostración más reciente de esto, es la aceptación e incorporación a llamadas por video de la app, como opción a los encuentros personales. A decir verdad, los registros de Badoo demostraron que la llamada por video más extensa llegó a durar hasta 10 hs, tomando en cuenta que existen personas que miran series juntos, almuerzan, e inclusive llegan a dormir, una inclinación jamás vista.

Asimismo, también logró percibirse una modificación en la intimidad. Previamente considerado como un tabú, en 2021 se han agudizado las maneras en las que el placer y la digitalización se encuentran interrelacionadas. La tecnología ha facilitado cubrir la necesidad de las personas de estar cerca de alguien, inclusive en el momento que se encuentran a km de distancia, y este año ha apresurado la tasa de lo que se denomina “sex virtual” por medio de los dispositivos móviles, una práctica que continuará creciendo exponencialmente el siguiente año.