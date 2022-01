Cómo invertir en Bitcoin desde cero

Cada año las criptomonedas se hacen más presentes en la economía mundial. Empresas internacionales ponen grandes sumas de dinero en el Bitcoin ante el optimismo de los expertos. Por eso, muchas personas deciden entrar en el negocio de las monedas digitales actualmente. Seguro que has escuchado sobre las ventajas. Hoy te aclararemos lo que debes saber para invertir en Bitcoin sin pérdida.

Como el proceso puede realizarse a través de internet, muchos, incluyendo varios de nuestros conocidos, optan por poner parte de su dinero en criptomonedas. Sin embargo, al ser algo nuevo, no todos sabemos sobre el procedimiento y los requisitos. Pero no te preocupes, si te interesa hacer tus inversiones y no sabes cómo comenzar, puedes usar un portal web como BitIQ siguiendo los pasos que explicaremos a continuación.

El proceso para invertir en Bitcoin

Gracias a páginas como BitIQ, cualquiera de nosotros puede unirse al negocio del Bitcoin cómodamente. Solo deberás registrarte en el sitio y hacer un depósito inicial de al menos 250$, preferiblemente, para empezar a intercambiar la moneda. Esto es algo que podrás hacer desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.

Necesitas ingresar tu nombre, apellido y correo electrónico junto a una contraseña. Luego, mediante uno de los métodos de pago disponibles (Visa y MasterCard incluidos), haces el depósito inicial. Finalmente, a través de la aplicación oficial de la web, podrás hacer transacciones con bitcoins fácilmente. Poder invertir en Bitcoin te trae muchas ventajas que cada vez se harán más visibles en las finanzas.

¿Por qué invertir en Bitcoin?

Una de las mayores ventajas de usar el servicio es que el dinero que inviertes no será gestionado por intermediarios. Las criptomonedas se manejan de forma descentralizada. Esto quiere decir que el valor de tus activos no se verá afectado por acciones de terceros. Las transacciones se realizan directamente entre billeteras electrónicas, lo que te brinda total independencia.

Dada la estabilidad de esta moneda digital frente a otras como Ripple, Dogecoin o Ethereum, invertir en Bitcoin es más seguro. Esto es debido a su oferta limitada, que es regulada por algoritmos. Además, al ser de naturaleza criptográfica (codificadas en claves), las monedas electrónicas no son susceptibles a regulaciones por parte de entes oficiales. Así, invertir en Bitcoin protege tu dinero de la inflación y la devaluación.

Razones para invertir en Bitcoin

Otra razón para optar por esta moneda es lo amplio de su mercado. Entre las distintas alternativas, el Bitcoin tiene el mayor número de usuarios y continúa atrayendo a grandes inversores de todo el mundo. Tal popularidad amplía las chances de éxito para el Bitcoin en la economía del futuro, frente a otras criptomonedas. Por esta razón, más sitios web como BitIQ la prefieren.

Antes de empezar a invertir en Bitcoin, te aconsejamos informarte sobre las criptomonedas, cómo funcionan y sus usos. Así aclararás tus dudas y evitarás caer en los mitos y la información errada en torno a ellas. Una vez te sientas listo, puedes empezar a usar los criptoactivos sencilla y cómodamente con el procedimiento que te compartimos. En el futuro estarás satisfecho de haber invertido en tu billetera electrónica.