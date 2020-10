Como conseguir las mejores fotos de tu mascota

Paso 1: diseñá un plan

Decide dónde te gustaría crear el retrato. Dependiendo del animal, puedes obtener mejores resultados si tomás la foto en un lugar familiar donde tu mascota esté tranquila. Si vas a hacer un retrato en un estudio, intentá tomar las fotos en un momento del día en el que tu mascota esté más relajada, como justo después de la comida o antes de la siesta. Una vez que elijas el lugar, eliminá todo el desorden que puedas del fondo. Una sábana o un trozo de tela colgada como telón de fondo también puede ayudar a mejorar el enfoque en la mascota.

Si prefieres capturar los movimientos y la vivacidad naturales del animal, llevate la cámara durante un paseo normal por el parque o durante un rato en el patio trasero para poder fotografiarlo. No olvides tener en cuenta el tiempo y la paciencia. Los animales pueden ser impredecibles o poco cooperativos, así que sigue las indicaciones de ellos. Puede que se necesiten decenas de tomas (u otra sesión) para obtener la imagen perfecta.

Paso 2: analizá la luz

Cuando te prepares para tomar la foto con tu celular, evitá usar el flash. El sonido inesperado puede asustar a tu mascota, y el resplandor reflejado en la parte posterior de las retinas del animal suele crear terroríficos ojos rojos o verdes. La luz natural, ya sea del exterior o de una ventana, suele ser lo que mejor funciona. Si tomas las fotos en el interior, puedes iluminar suavemente el área con lámparas de clip baratas, pero tené en cuenta dónde caen las sombras y ajustá las posiciones de la luz según ese factor.

Todos los elementos técnicos deben estar ajustados un rato antes de la sesión de fotos con tu mascota.

Paso 3: ajustá tu cámara

Aunque no es tan potente como la cámara réflex digital de una sola lente, la tecnología de las cámaras de los teléfonos inteligentes mejoró mucho en la última década. Con un celular reciente, puedes obtener algunos de los mismos efectos en tus fotos, como usar el modo de retrato para mantener el sujeto en primer plano con un enfoque nítido mientras se difumina suavemente el fondo. Muchos de los modelos de iPhone de Apple y los teléfonos Pixel de Google tienen modo retrato; los teléfonos de Samsung y otros fabricantes tienen una configuración similar.

Algunas aplicaciones de cámara tienen un “modo ráfaga”, que captura una serie rápida de tomas cuando se mantiene pulsado el botón del obturador para que más tarde se pueda elegir la mejor foto de la serie desde la galería de la cámara. En la aplicación de cámara iOS 14 de Apple, puedes hacer una ráfaga manteniendo pulsado el botón para subir el volumen del teléfono. Los teléfonos Pixel actuales de Google tienen una función de Top Shot en forma de ráfaga. Antes de comenzar tu sesión, asegurate de que tu aplicación de cámara esté configurada para tomar fotos con la mayor resolución de imagen posible.

Paso 4: la hora de la sesión

Ahora es el momento de tomar algunas fotos. No tengas miedo de intentar ángulos creativos. Sin embargo, posicionarse al nivel de la mascota y enfocar la cámara en los ojos del animal a menudo crea un retrato conmovedor. Tomar fotos de mascotas suele ser más fácil si tienes ayuda. Mientras manejás la cámara, la otra persona puede mantener al animal ocupado dándole comida o manteniéndolo ocupado con su juguete favorito.

Si solo son vos y la mascota, considerá la posibilidad de usar un trípode con un temporizador de disparo para poder trabajar con el animal justo antes de la foto; Apple, Google y Samsung tienen temporizadores en sus aplicaciones para cámaras. Los controles de obturación a distancia que se conectan a tu teléfono por Bluetooth son otra opción, y al presionar el botón de volumen de los audífonos alámbricos de Apple también se activa el obturador de la cámara del iPhone. Además, algunas aplicaciones de asistente de voz pueden tomar fotos cuando lo ordenes.

Paso 5: editá tus fotos

Ahora que tienes tus fotos, es hora de mejorarlas aún más. La mayoría de las aplicaciones para cámaras incluyen herramientas para enderezar los marcos torcidos, y mejorar el color y la exposición. Y la herramienta de recorte es genial para eliminar los elementos de fondo no deseados. Si tus imágenes necesitan más ayuda de la que ofrece tu software predeterminado, busca una aplicación de terceros con características como la herramienta de cepillo de curación para eliminar el pelo suelto. Y no olvides la potencia de los filtros para dar a tu foto un aspectototalmente nuevo. Incluso si una foto está un poco borrosa o el color no está bien, puedes ser muy creativo e incluso hacer arte con los retratos de tus mascotas./TN