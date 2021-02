Descansar y desconectar, salgamos o no de vacaciones ¿Tiene sentido estar de vacaciones y no viajar?, ¿Se puede descansar en casa? Desde el Counseling creemos que mantener nuestra salud física, anímica y mental tiene mucho que ver con encontrar espacios de relax, aún en medio de la ciudad y sin irnos de casa. Crear momentos para relajarnos y disfrutar del ocio es abrirnos a nuevas formas de vernos a nosotros/as mismos/as. Es muy importante generar un Espacio de Ocio y de Descanso, disfrutar de nuestro tiempo libre y conectar con nosotros/as de una forma diferente. Distendernos puede ayudarnos a conectarnos con nuestra creatividad, con otras formas de ver y de vivenciar nuestras experiencias personales. Después de un año complejo y movilizante en muchos sentidos, llega el verano y es imperioso hacer un cambio de ritmo. Como sea y donde sea, el verano debe abrirnos a la posibilidad de crear un momento de receso (mental, espiritual, físico… de acuerdo a cada necesidad). De hecho, en ocasiones aunque logremos planificar un viaje, la movida se transforma en algo tan intenso que este espacio de desconexión y pausa finalmente no aparece. Por eso es importante hacer un auto-llamado y proponernos una pausa: de los ritmos, de la rutina, de los pensamientos frecuentes, de todo eso que necesitemos “tomar distancia” y que nos permita recargar energías. Quizás este año para muchas personas no sea una opción irse o tomarse vacaciones, pero aun estando en casa podemos crear alguna manera de descansar y disfrutar. Algunas preguntas que pueden ayudarnos para comprender nuestra relación con el descanso: ¿Me permito descansar?, ¿me cuesta tomarme tiempo para mí?, ¿Me permito disfrutar de no hacer nada?, ¿Disfruto de no tener obligaciones?, ¿Me doy la oportunidad de hacer algo diferente?, ¿Puedo planificar mi día desde lo que me gustaría hacer? Algunas opciones que pueden ser de utilidad para generarnos tiempos de relax y descanso son: Salir a caminar a un espacio al aire libre para conectar con la naturaleza o a un contexto diferente al que estamos a diario

Recorrer nuestro barrio con ojos nuevos, descubriendo y redescubriendo cada lugar. Quizás esa calle por la que pasas todos los días, mirada con nuevos ojos te regale una sorpresa.

Preparar una comida especial y disfrutarla, dedicar ese tiempo libre para una buena lectura.

Hablar con alguien querido

Meditar

Escuchar música

O simplemente no hacer nada Fomentar estos espacios de ocio y descanso pueden ser beneficiosos de una manera integral y revitalizante, colaborando con el proceso de observar y descubrir qué estamos necesitando. Te invitamos a buscar tu manera de recargar pilas para este nuevo año que comienza y a utilizar el verano para propiciar una mirada diferente, fresca y renovada de nosotros/as mismo/as y de todos los aspectos de nuestra vida. Clr. Cristina Palacio

Equipo de Difusión del Counseling de la

Asociación Argentina de Counselors