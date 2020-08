Duhalde: “Es ridículo que piensen que va a haber elecciones el año próximo”

El ex presidente, Eduardo Duhalde, vaticinó un escenario oscuro para la Argentina a raíz de la profundización de la crisis económica y social por la pandemia de coronavirus y remarcó sus dudas con respecto a la realización de los comicios legislativos 2021.

“Es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones” , sorprendió Duhalde en una entrevista en el programa Animales Sueltos. El dirigente peronista lo afirmó desde su “convicción” y justificó: “La gente no lo sabe, no lo lee, o se olvida, pero entre el ‘30 y el ‘83 hemos tenido 14 dictaduras militares, quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América no conoce lo que está pasando…” .

“Sabemos que Brasil es un gobierno democrático cívico-militar, sabemos lo que es Venezuela, lo que es Bolivia, sabemos que en Chile quedan como factor de poder los carabineros, como antes, y el ejército”, graficó para reafirmar que “no va a haber elecciones”.

“No se puede seguir así, para que haya elecciones tienen que ser consensuadas y borrar estas cosas que no sirven para nada que van por el camino opuesto de los consensos y los acuerdos”, dijo en referencia al proyecto de reforma judicial.

Tras contextualizar con la situación regional, Duhalde declaró que la “Argentina es la campeona de las dictaduras militares”. Luego pidió no “personalizar” -”no digo que Alberto Fernándz vaya a sufrir un golpe”-, pero analizó que “Argentina corre el riesgo porque este es un desastre tan grande que no puede pasar nada bueno”.



Fuente : infobae.com