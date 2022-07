EE.UU. solicita a Apple y Google remover TikTok de sus tiendas de descargas

Un miembro de la junta de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, redactó una carta en la que pide a Google y Apple eliminar la aplicación de las tiendas. Pues los datos de los usuarios podrían estar en peligro.

Aquí algo de lo que se menciona en su carta:

TikTok recopila todo, desde historiales de búsqueda y navegación hasta patrones de pulsaciones de teclas e identificadores biométricos, incluidas huellas faciales, que los investigadores han dicho que podrían usarse en tecnología de reconocimiento facial no relacionada, y huellas de voz. Recopila datos de ubicación, así como borradores de mensajes y metadatos, además de recopilar texto, imágenes y videos que se almacenan en el portapapeles de un dispositivo.

TikTok is not just another video app.

That’s the sheep’s clothing.

It harvests swaths of sensitive data that new reports show are being accessed in Beijing.

— Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) June 28, 2022