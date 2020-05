El séptimo arte en internet: 5 directores ganadores del Oscar que deberías ver

En tiempos de streaming furioso y de oferta casi ilimitada en internet, bien vale la pena tomarse un rato para adentrarse en las mentes de los grandes realizadores de los últimos años. Por eso, acá te dejamos una lista de películas de 5 directores imprescindibles.

No será necesario descargarlas por internet sino que están disponibles en algunas de las plataformas más importantes de contenido audiovisual.

Parasite, de Bong Joon-Ho

Es la obra cumbre del realizador surcoreano, que le valió el más reciente galardón de la Academia. El film, que a su vez ganó el Oscar a Mejor Película -convirtiéndose en la primera de habla no inglesa en hacerlo – y La Palma de Oro en Cannes, viene a coronar una serie de trabajos entre los que se destacan Memories of Murder (2003), The Host (2006) y Snowpiercer (2013). Parasite retrata con crudeza la vida de una familia de bajos recursos en Corea, los Kim, que, ante la necesidad de conseguir dinero, urden un plan para hacerse pasar por trabajadores calificados e ingresar a la casa de los Park, una familia adinerada de la ciudad. En el fin de semana de su estreno en Estados Unidos, la película recaudó más de 370 mil dólares en solamente tres salas. De esta manera se convirtió en el mejor promedio de recaudación de la historia para una película en lengua extranjera en ese país.

Pandillas de Nueva York, de Martin Scorsese

Ambientada a mitad del siglo XIX en el barrio de Five Points, en Nueva York, el film de una de las personalidades del cine más importantes de la historia relata los cruentos enfrentamientos entre la pandilla de nativos americanos liderada por Bill “The Butcher” Cutting (Daniel Day- Lewis, en una actuación por la que fue nominado al Oscar) y la de los inmigrantes irlandeses, capitaneados por Amsterdam Vallon (Leonardo Dicaprio). La lucha se enmarca en medio de la Guerra de Secesión y coincide con los Disturbios de Reclutamiento de 1863, un período conocido como Draft Riots.

Babel, de Alejandro González Iñárritu

La película que le valió al director mexicano su primera nominación para el premio de La Academia, que después lograría de manera consecutiva en 2015 y 2016. Con Brad Pitt y Cate Blanchett como protagonistas, Babel se sitúa en 3 continentes, 4 países, y atraviesa 4 idiomas distintos. La trama se desata cuando dos niños marroquíes disparan el rifle de su padre y hieren gravemente a una turista norteamericana. Esta situación causa una serie de sucesos que repercutirán en tres grupos de personas que se encuentran en diferentes partes del mundo. Babel fue estrenada en noviembre de 2006 y recibió 7 nominaciones para los Oscar. El argentino Gustavo Santaolalla, el compositor del filme, ganó el premio a la Mejor Banda Sonora.

J. Edgar, de Clint Eastwood

El reconocido actor y realizador, ganador del premio de la Academia en 2004 por Million Dollar Baby, se adentra en la vida de J. Edgar Hoover, el controvertido primer director del FBI. Desde su llegada para combatir a los anarquistas hasta sus últimos días, el film relata la conversión de Hoover, encarnado por Leonardo Di Caprio, de un joven ambicioso a tal vez uno de los hombres más poderosos e influyentes de la historia de los Estados Unidos. Por esta actuación, Dicaprio obtuvo una nominación al Oscar y otra al galardón que entrega el Sindicato de Actores.

Una mente brillante, de Ron Howard

El director de Frost/Nixon nos presenta su obra cumbre, ganadora en 2001 de cuatro premios de la Academia, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Basado en la novela homónima de Sylvia Nasar, el film retrata la vida y los padecimientos de John Forbes Nash, ganador del premio Nobel de Economía en 1994. Un magnífico Russell Crowe encarna al prodigioso matemático, atormentado por una esquizofrenia paranoide, que lucha por mantener a raya sus delirios mientras procura encontrar una idea original que le dé sentido a su trabajo. En el camino, encontrará a Alicia Lardé (Jennifer Connelly, ganadora del Oscar por esta interpretación), que se convertirá en su esposa y principal sostén para no perder la cordura.

