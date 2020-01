Escápate a un Resort de Lujo & Juega Golf en Playa Mujeres – Cancún, México

Si lo que buscas es un lugar único e inigualable en donde llevar a cabo una escapada para relajarte, no hay mejor lugar para hacerlo que en Playa Mujeres, en Cancún. Para poder disfrutar mucho más de este lugar, en Playa Mujeres puedes optar por alojarte en resorts de lujo en Cancún para sentir en primera persona el significado de la palabra relajación. Si piensas que en uno de estos lugares paradisiacos no tienes nada que hacer, estás equivocado ya que estos hoteles con campo de golf en Cancún, cuentan con toda clase de servicios para que el cliente se sienta lo más cómodo posible y disfrute haciendo lo que más le guste.Estos resorts de lujo están perfectamente recomendados para aquellos que disfrutan mucho más con la práctica del golf, sin embargo, también pueden encontrarse con unas buenas vacaciones, aquellos clientes que simplemente quieran descansar y que no se encuentren interesados en el golf. Esto es debido a que Playa Mujeres es un resort que se presenta como la mezcla perfecta entre sol, mar, lujo, spa y golf, por lo que tendrás muchas más actividades en las que participar, si lo tuyo no es el golf.

Resort de lujo tanto para los amantes del golf como para los que no

Una de las ventajas con las que cuentan estos resorts de lujo en los que se incorpora el golf, es que pueden ser disfrutados por toda la familia sin problemas. Si, por ejemplo, alguien de la familia quiere practicar este deporte, el resto de la familia no se quedará descolgada, ya que tendrán a su disposición las mejores playas del país a su disposición, con un montón de vida silvestre que conocer y varias piscinas en las que podrán disfrutar a lo largo del complejo.

Mientras tanto, aquella persona que se encuentra interesada en disfrutar del golf, tendrá a su disposición toda clase de comodidades. Esto quiere decir que podrá disfrutar del campo de golf desde el primer día, ya que cuenta con un servicio de transporte desde el hotel hasta la Casa Club de golf y para que no te tengas que llevar nada contigo, tendrás la posibilidad de alquilar allí tu equipo, además de un carrito para hacer tus partidas de lo más cómodas posible.

Juega dentro de un entorno privilegiado rodeado de manglares, dunas de arena y toda clase de zonas naturales en donde además de jugando, podrás deleitarte con la fauna del lugar. El campo cuenta con 18 hoyos repartidos en 7218 yardas, que se encuentran divididos a la mitad, 9 de ellos junto a la laguna Chacmuchuch y los 9 restantes en dunas de arena, que desembocan en unas vistas admirables al mar Caribe.En definitiva, un complejo de lujo reservado especialmente para los más exigentes y aquellos que quieran pasar unos días diferentes, alternando entre el descanso y unos buenos partidos de golf, todo ello, dentro de un clima incomparable.

