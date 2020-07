Ginés González García: “Creí que iban a empezar a bajar los números”

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García​, afirmó este jueves que los resultados de la última cuarentena estricta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que se implementó durante los primeros 17 días de julio, “no fueron los esperados” en relación al significativo aumento de casos positivos de coronavirus que se registraron en los últimos días.

“Venía viendo números que no me gustaban, creí que iban a empezar a bajar como consecuencia de la cuarentena anterior. Evidentemente no tuvo los efectos que tuvieron las cuarentenas anteriores y eso se debe a que no fue hecha de manera correcta por algunos argentinos”, sostuvo el titular de la cartera sanitaria.

Al argumentar su opinión, el funcionario apuntó contra los que no cumplieron a rajatabla el aislamiento: “Seguramente la mayoría hizo bien la cuarentena, pero los que no la hacen bien pagan un precio por eso”. Señaló que es fundamental la “responsabilidad individual” de los ciudadanos y dijo que “mucho de lo que está pasando tiene que ver con reuniones clandestinas, asados, mateadas”.

A pesar de haber señalado la conducta de quienes no cumplen la cuarentena, luego marcó: “Estamos preocupados, la gente está cansada y lo entiendo pero a medida que circula más gente y se cuida menos tenemos más casos, que es lo que está pasando”.

En las redes sociales, miles de usuarios se manifestaron contra el ministro. Varios hashtag como #renunciaGines o #RenunciaGGG se convirtieron en tendencia.

