Henry Kissinger:»el mundo nunca será el mismo después del Covid-19″

Henry Kissinger: «La pandemia alterará el orden mundial»

«La atmósfera surrealista que ofrece la pandemia del Covid-19 me recuerda cómo me sentí cuando era joven en la 84ª División de Infantería durante la Batalla de las Ardenas. Ahora, como a fines de 1944, existe una sensación de peligro incipiente, dirigido a ninguna persona en particular y que golpea al azar y devastadoramente», escribió Henry Kissinger en su columna publicada en The Wall Street Journal.

in embargo, advirtió, hay una diferencia importante entre ese tiempo lejano y el nuestro: «La resistencia estadounidense fue entonces fortificada por un propósito nacional. Ahora, en un país dividido, es necesario un gobierno eficiente y con visión de futuro para superar los obstáculos sin precedentes en magnitud y alcance global. Mantener la confianza pública es crucial para la solidaridad social, para la relación de las sociedades entre sí y para la paz y la estabilidad internacionales».

Para el ex secretario de Estado norteamericano las naciones son coherentes y prosperan con la creencia de que sus instituciones pueden prever calamidades, detener su impacto y restaurar la estabilidad. «Cuando termine la pandemia de coronavirus, se percibirá que las instituciones de muchos países han fallado», pronosticó. «La realidad es que el mundo nunca será el mismo después del Covid-19. Discutir ahora sobre el pasado sólo hace que sea más difícil hacer lo que hay que hacer», agregó.

