Juan Martín Del Potro anunció su retiro del tenis

Juan Martín Del Potro confirmó este sábado 5 de febrero lo que nadie quería: tras su anuncio sobre su regreso al tenis, que será ante Federico Delbonis en el Argentina Open 2022, se retirará de la actividad profesional como consecuencia de las lesiones.

Indudablemente es la noticia del fin de semana: el tenista nacido en Tandil y el campeón de la Copa Davis confesó que su retorno tras casi 1000 días sin disputar un torneo como profesional van de la mano con molestias que continúan, por lo que decidió anunciar su retiro.

En una conferencia de prensa, tras anunciar que el próximo martes 8 de febrero tendrá su debut frente a Federico Delbonis en el Argentina Open 2022, el torneo elegido para retomar su carrera, se sinceró ante los periodistas y aclaró cuál es su situación.

“Pedí iniciar esta conferencia yo para dar un mensaje que vengo hace mucho tiempo sintiéndolo, imaginándomelo. Creo que es uno de los mensajes más difíciles que me toca afrontar y transmitir. Como todo el mundo sabe y espera que haga una vuelta al tenis. Posiblemente no lo sea así y tal vez sea más una despedida que una vuelta. Vengo haciendo demasiado esfuerzo para salir adelante. La rodilla me tiene viviendo una pesadilla. Hace muchos años que vengo intentando alternativas y tratamiento y médicos y distintas maneras de solucionarlo y es el día de hoy que no lo logro. Nunca imaginaba retirarme del tenis si no era jugando, en una cancha. Así que no encontraba mejor torneo que el de Buenos Aires para poder hacerlo”, afirmó Delpo en conferencia de prensa.