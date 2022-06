La era de las edutech: apoyados en la tecnología los profesionales pueden rentabilizar sus proyectos

La industria creativa argentina se encuentra en alza, según un informe realizado por el SINCA, Sistema de Información Cultural Argentina, el empleo cultural a nivel nacional alcanzó los 308.872 puestos de trabajo, equivalentes al 1,8% del total del trabajo privado del país. El 74% de los puestos de trabajo culturales se concentró en los sectores audiovisual, publicidad, diseño y editorial. Hoy los creadores impulsan el mundo. Todo el mundo tiene una cuenta en las redes sociales y está creando contenido para visibilizar su trabajo y monetizarlo, pero muchas veces solo lo llevan a cabo a tiempo parcial debido a que no les alcanza con los sueldos que se pagan y requieren conservar un empleo de jornada tradicional.

Skillshare, la comunidad de aprendizaje en línea más grande del mundo para la creatividad, ofrece una gran oportunidad para que los creadores sumen visibilidad, ganen seguidores y den a conocer su labor. Además es un medio que les permite incrementar sus ingresos, obteniendo ganancias en relación con los minutos vistos en sus videos y un sistema de referidos, representando ingresos anuales promedio de USD 3.000 para la mayoría de profesores y aquellos con mayor desempeño llegan a ganar USD 24.000 al año en promedio.

Esta comunidad de educación en línea, ofrece un formato de aprendizaje innovador con la creatividad como principal herramienta diferenciadora, incorporando a su comunidad nuevos talentos locales en cada país en lo que opera y lanzando más de 900 cursos por mes, que permiten a los usuarios aprender y descubrir las últimas tendencias e ideas de vanguardia en el mundo del arte. Con un crecimiento del 72% en suscriptores en Latam desde 2021, es allí donde los profesionales de la industria creativa tienen que estar.

La colombiana Silvia Ospina es profesora, diseñadora gráfica y artista profesional, apasionada por la creatividad y la alegría. “La enseñanza me abrió las puertas a una nueva comunidad creativa increíble. Al proporcionar un espacio para que las personas aprendan una nueva habilidad creativa, he recibido mucha gratitud y amor a cambio. La docencia me ha permitido ser más creativa y poder también dedicar más tiempo a mis propios proyectos”, afirma.

> Programas para profesores

La plataforma cuenta con un equipo enfocado en la comunidad, que busca apoyar a todas aquellas personas que quieran convertirse en creadores y subir su contenido. Skillshare ofrece programas para el éxito de los profesores, celebrando y apoyando a aquellos que obtienen mayor engagement y contenidos de calidad a lo largo de su trayectoria, ofreciendo recursos para crear y publicitar nuevas clases. “Creemos que todas las personas son creativas y queremos apoyar a cualquier persona a convertirse en profesor. Por eso, empoderamos a los creadores cuya pasión es inspirar a los demás, desarrollar su comunidad y enseñar en una plataforma que se esfuerza por apoyar a sus profesores”, sostiene Camila Escobar, Directora Programación Internacional.

Si sos un creador que se pregunta cuándo llevar tu proyecto paralelo al siguiente nivel, Skillshare te invita a que seas parte del programa grupal abierto a todos los profesores principiantes, “Teach Challenge”, que es el primer paso que dieron más del 57% de los de los Top Teachers que hoy se encuentran en la plataforma y que se abrió ahora en español. Consultar aquí https://skillshareresearch.typeform.com/to/UKdjShzt#source=prensa