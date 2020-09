“La próxima vez apareceré con un top escotado que muestre mis pezones”, aseguró mujer expulsada de un gimnasio por usar “un top demasiado corto”

Una mujer de Tennessee, en Estados Unidos, relató en su cuenta de Instagram un insólito episodio que le tocó vivir en un gimnasio cuando se le acercaron para pedirle que use una remera para entrenar porque el top que llevaba puesto “era demasiado corto”. La respuesta que le dio al establecimiento se viralizó.

Julia Maren realizaba su rutina diaria cuando uno de los entrenadores del lugar se le acercó y le pidió “que se pusiera una camiseta”, algo que la dejó totalmente sorprendida.

“Me han dicho que tenía que dejar el gimnasio si no me ponía otra camiseta, sin explicación. Me interrumpieron la rutina de ejercicios, me tuve que quitar los auriculares solo para que alguien me dijera que ‘me podían dar una camiseta si necesitaba una’ y que si quería continuar, tenía que ponérmela”, detalló en la publicación con fecha del 8 de septiembre.

La mujer compartió esta foto para hacer su descargo.



Frente a esto, reflexionó: “O sea, ¿me están diciendo que porque apenas dos centímetros de mi cintura están expuestos no soy bienvenida en el gimnasio, pero mientras ese hombre de ahí lleva una camiseta escotada que se le ve todo el pezón sí lo es? Gracias por tomarse tiempo de su día para hacerme saber que la doble vara y el sexismo aún existen”.