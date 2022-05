Un joven de 19 años le pidió casamiento a su novia de 76

“Podría ser su tatarabuela”. “Sí, podría ser su abuela”. «El dinero no tiene edad», «Creo que es su abuelita, solo que tienen mucha confianza», «El verdadero `no me va a tragar la pobreza, voy a hacer lo que tenga que hacer para estar bien`», «El amor de mi vida aún no nació», fueron algunos de los comentarios que dejaron los miles de internautas.