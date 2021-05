La vacunación contra el COVID-19: el 32% de los latinoamericanos piensa que recibirá la vacuna dentro de un año

Buenos Aires, 20 de mayo de 2021: Aunque la vacuna contra el COVID-19, representa una medida para combatir la pandemia, el 12%, en promedio de la población de Argentina, Brasil, Colombia y México, admite no querer vacunarse, revela el más reciente estudio del Barómetro COVID-19, estudio global que rastrea las actitudes, comportamientos y expectativas de las personas en 21 mercados. En cambio, el resto de la población espera con ansias la vacuna, por ejemplo: el 86% de los brasileños dicen que sí están seguros de vacunarse, al igual que el 83% de los mexicanos y el 80 % de los colombianos y el 72% de los argentinos espera recibirla. A nivel global los jóvenes son los menos comprometidos en cuanto a este tema, mientras que los mayores de 65 años son los más positivos y muchos de ellos incluso ya lo han hecho. De acuerdo con el estudio Barómetro COVID-19, realizado por Kantar, agencia líder en consultoría e insights, el 81% en Latinoamérica tiene intención de vacunarse y de este grupo de personas, el 24% desea obtener más información antes de decidirse. Por otro lado, los latinoamericanos que no desean vacunarse, se encontró que el 19% no confía en los fabricantes de las vacunas, mientras que el 21% cree que la vacuna no será eficaz para acabar con el COVID-19 y el 34% no se sienten seguros al vacunarse. Aunque una gran parte de la población en Latinoamérica está decidida a recibir la vacuna y es consciente de que es la única forma de reducir el contagio y las muertes, la distribución de las vacunas sigue siendo desigual entre países. De acuerdo con el Barómetro COVID-19, menciona que el 12% de los latinoamericanos tienen acceso a la vacuna, mientras que el 27% cree que se vacunará dentro de tres meses y solo el 18% considera que será después de uno a dos años. Entre los países de la región, el 38% de los mexicanos son los que más largo ven el plazo de vacunación. “La vacunación es fundamental para combatir el COVID-19 y restaurar la confianza para que las personas interactúen entre si, además permitirá que más personas puedan volver a viajar y se reactive la conectividad entre los países, sin embargo, se necesitará un tiempo considerable para vacunar a toda la población y que estas tengan un efecto significativo, por ejemplo: el 32% de los latinoamericanos piensa que lo hará dentro de un año.” comentó Ana Valdespino, Marketing Director LATAM en Kantar. Una nueva normalidad para el turismo: el pasaporte de la salud En el panorama actual, la recuperación de viajeros es un tema importante para la industria del turismo y aunque su restablecimiento es lento, de acuerdo con el estudio Connecting with Travellers, realizado por Kantar en ocho mercados globales: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, India, Singapur, China continental y Brasil, el 74% tienen planes de viajar el próximo año a destinos nacionales, ya sea de manera personal o de negocios. De este porcentaje, se prevé que más de la mitad (52%) se realice en automóvil, y un tercio (32%) se planifique por vía aérea. Una buena noticia para las aerolíneas es que el 45% de los vacacionistas planean tomar un vuelo, combinando viajes nacionales e internacionales, lo que significa que en total, 3 de cada 10 personas planean volar al menos una vez en los próximos doce meses vs el 57% en 2019. Otra perspectiva positiva son las reservaciones de hoteles, ya que el 40% de los viajeros nacionales y el 49% de los viajeros internacionales planean una estadía en un hotel. Casi un tercio de los vacacionistas planean alojarse con familiares / amigos, mientras que aproximadamente el 80% planea un alojamiento de alquiler. Un hallazgo a destacar es en cuanto a los viajes de negocios, por ejemplo: en un escenario de pre-pandemia, uno de cada tres personas informó viajar por trabajo. Sin embargo el 41% de los viajeros de negocios ha viajado desde marzo de 2020, mientras que el 46% planea un viaje de negocios en los próximos seis meses. El 45% de los viajeros de negocios, esperan tener un vuelo nacional el próximo año, al igual que un viaje en automóvil, con los franceses y los estadounidenses a la cabeza en este último rubro, mientras que el 22% espera tener un vuelo internacional. Vacunarse para prevenir otras enfermedades antes de viajar es común, además de ser necesario para asegurar la salud pública y ayudar a las personas a estar sanas durante y después de sus viajes, con la llegada del COVID-19; el pasaporte de vacunas cobra mayor relevancia, el 70% apoya este pasaporte para viajes internacionales este año. Si hablamos por países, por ejemplo: en India, China y Brasil, el 80% están a favor, al igual que el 70% en Singapur y Reino Unido, mientras que para los Estados Unidos, Alemania y Francia hay más resistencia a la requisición de este documento. Sobre Barómetro COVID-19 El Barómetro COVID-19 de Kantar, recoge la opinión de más de 11,000 entrevistas en 21 países acerca de sentimientos, preocupaciones, actitudes y comportamientos de compra, consumo de medios, expectativas respecto a empresas y marcas y aprendizajes de otros países. Sobre Connecting with Travellers Esta investigación se realizó en línea entre 7.796 personas en ocho mercados globales: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, India, Singapur, China continental y Brasil. Los encuestados proceden de Kantar Profiles Network. Todas las entrevistas se realizaron en línea y se recopilaron en función de las distribuciones del censo local en abril de 2021. Más detalles acerca de Kantar’s Connecting with Travellers around the globe survey https://kantar.turtl.co/story/community-report-global-travellers/