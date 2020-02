Cuando pensamos en los juegos del casino normalmente se nos viene a la mente las diferentes ruletas y mesas de Blackjack; sin embargo, en Argentina y demás países de América Latina, los más populares son las tragamonedas.



No es de extrañar, después de todo, son los juegos que más varían. Existen muchas empresas que compiten entre sí para hacer el próximo gran lanzamiento, pero ¿cómo resaltar en un juego que se basa en girar unos símbolos?

La respuesta es clara cuando visitas guías de casino online como https://www.casinoonlineenchile.cl/tragamonedas.html, ya que ahí verás juegos basados en las mejores películas de Hollywood.

Juegos de películas son todo un éxito

Los juegos basados en películas suelen gozar de un gran éxito en distintas plataformas, y los casinos no son la excepción. A pesar de que no ofrecen una jugabilidad compleja como las de las consolas de videojuegos, esto no significa que dejen de ser atractivas.



Los desarrolladores de juegos, después de adquirir los derechos necesarios, crean máquinas tragamonedas en donde los símbolos y temática en general se basan en los acontecimientos de las películas.



Considerando que la mayoría de los catálogos de los casinos suelen estar dominados por tragamonedas de frutas clásicas, no es de extrañar que los usuarios se sientan atraídos a conceptos más conocidos.



Películas muy conocidas

Tragamonedas de películas hay de todo tipo, sin embargo, las más populares suelen ser, obviamente, aquellas que están basadas en las más exitosas de la cartelera, como es el caso de las de superhéroes.



Algunos ejemplos incluyen:



The Dark Knight™ (Microgaming).

Man of Steel™ (Playtech).

Por supuesto, otras franquicias exitosas también cuentan con su propia máquina tragamonedas. Entre ellas podemos ver a:



Scarface™ (NetEnt).

Rocky™ (Playtech).

Terminator 2™ (Microgaming).

Hangover™ (IGT).

Los desarrolladores suelen ser los mismos, ya que estos son las únicas empresas del sector capaces de adquirir los costosos derechos necesarios.



Enorme diversidad

Las franquicias populares podrán llamar la atención de más personas, sin embargo, esto no significa que sean las únicas películas que reciban el honor de contar con una máquina tragamonedas.



Una vez que han obtenido los derechos necesarios, los desarrolladores permiten que su imaginación vuele y nos presentan títulos como:



Bridesmaids™ (Microgaming).

Ferris Bueller’s Day Off™ (WMS Gaming).

Nightmare on Elm Street™ (888).

Forrest Gump™ (Amaya).

Grease™ (Daub).

Desde películas de terror clásicas hasta comedias nuevas: no existe un género que se le escape a los desarrolladores de juegos del casino.



Las personalidades reciben el mismo trato

Si te parece extraño que haya tantas tragamonedas basadas en películas, entonces te sorprenderá que algunas estrellas y músicos reciban el mismo trato.



Dos ejemplos, que han sido muy exitosos entre los usuarios de los casinos, han sido las tragamonedas basadas en dos leyendas del mundo de la música: Jimi Hendrix™ y Ozzy Osbourne™, ambas de la reconocida NetEnt.



En conclusión, el mundo de las tragamonedas ofrece muchas alternativas a la hora de escoger en dónde jugar, lo que sirve para explicar en parte el enorme éxito de los casinos en línea actuales.



Que opinas ?