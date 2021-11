Las ventajas de tener un celular liberado

Siempre que hablamos de teléfonos móviles, ordenadores o cualquier otro tipo de tecnologías nos encontramos con términos difíciles de comprender a menos que tengamos algún estudio sobre sistemas o programación. En el primer caso que nombramos, y el que más nos incumbe, no mucha gente conoce sobre las ventajas de ciertos aspectos relacionados a los celulares, o los beneficios que puedes obtener desde tu propia casa conociendo un poco más sobre ellos y cómo manipularlos correctamente.

En esta ocasión haremos referencia a los celulares liberados, conocidos vastamente, aunque no tan comprendidos como se cree. Generalmente, las personas se dirigen directamente a una empresa de telefonía celular específica (Claro, Movistar o Personal en Argentina) que vende teléfonos móviles que sólo pueden ser utilizados con una tarjeta SIM de una compañía específica y cuyo sistema GSM no puede ser manipulado. No es algo negativo, ni mucho menos, aunque existen ventajas relacionadas a los celulares liberados que no muchos conocen.

Tener un celular liberado es sencillamente una bendición si eres alguien que está pasando por una emergencia o si quiere, de forma simple, obtener un teléfono móvil que pueda usarse con cualquier empresa dedicada a las telecomunicaciones. La idea de liberación en la tecnología celular es real y probablemente las compañías celulares en el futuro decidan encarar por este camino a la hora de distribuir sus productos, y ya gran parte de ellas lo hacen.

En consideración a esto, siempre es bueno reconocer cuáles son los mejores celulares liberados, pero ¿a qué nos referimos exactamente al hablar de teléfonos móviles liberados? ¡Acompañanos en esta guía y te enseñaremos sobre estos celulares y cómo reconocer si el tuyo es uno de ellos!

Siendo vagamente técnicos: ¿que son los celulares liberados?

Los celulares liberados, en primera instancia, dejan que pongas en ellos cualquier tipo de chip, nano chip o tarjeta SIM de cualquier compañía dedicada a las telecomunicaciones. Como indicamos anteriormente, varias empresas ya los ofrecen en sus páginas web oficiales pero, en caso contrario, existen formas en las que vos mismo podés liberar tu celular desde la comodidad de tu hogar.

Hoy en día, la competencia entre las compañías dedicadas a las telecomunicaciones es dura. Por eso muchas hacen tratos con empresas de celulares (LG, Samsung, etcétera) para que no puedan usarse con otra tarjeta SIM que no sea de ellos, por esta razón es común encontrar tiendas que ofrecen estos artículos liberados y otras que no. Negocios son negocios, ¿no?

¡Conocé tu celular y liberalo si querés!

¿Cómo podés darte cuenta si tu celular se encuentra liberado o no? Es muy sencillo saberlo. Hay dos maneras que te quitarán las dudas inmediatamente.

Apenas enciendas tu teléfono móvil irás directamente a tu menú de aplicaciones o, en caso contrario, vas a ver primero el logo de una de las empresas argentinas. En el segundo caso, quiere decir que tu celular no se encuentra liberado y pertenece a una compañía específica. Si tu tarjeta SIM es de otra empresa, no será reconocida por el artefacto. Otra manera de averiguar si tu celular se encuentra liberado es, también, al encenderlo con una tarjeta SIM nueva. En el caso de que tu teléfono no se encuentre liberado, verás un pequeño cartel que rezará “Tarjeta SIM Inválida”.

En cualquiera de estos casos, si tu teléfono no se encuentra liberado, puedes recurrir a varias opciones.

En caso de que tu teléfono celular utilice GSM (puedes averiguarlo en google buscando tu modelo de móvil) podrás liberarlo de forma totalmente legal, en caso que hayas decidido cambiar de empresa o venderlo. En este caso necesitas un código para desbloquearlo, conocido como código IMEI, el cual es único para cada celular. Una vez que marques #06# obtendrás 15 dígitos que deberás anotar para seguir con el procedimiento. Visita la página de Unlock River, completa los datos que te pidan y espera a un mail con la información para liberar tu celular (hay un precio para ello pero muy razonable). Sigue los pasos que te indica y sin problemas podrás liberar tu teléfono celular. Una vez que hayas completado todos los pasos, colocá la tarjeta SIM nueva en tu celular y verás que se encuentra liberado.

¡Ya estás preparado! Es hora de que te pongas a investigar en internet sobre celulares liberados con más profundidad o vender el tuyo si esta guía te ha ayudado. ¡Buena suerte!

