Los últimos celulares Motorola disponibles en el mercado

Si de celulares se trata, cada usuario tiene sus propias preferencias. Hay quienes priorizan una buena cámara, quienes prefieren pantallas grandes o un buen espacio en la memoria, pero si hay algo en lo que todos prestan especial atención es en el precio. En este sentido, los celulares Motorola cumplen con todas las cualidades. La compañía cuenta con opciones para todos los gustos sin dejar de cuidar el bolsillo de los usuarios.

Entre las características de los celulares Motorola se pueden mencionar sus diseños modernos, baterías de buena duración y cámaras de alta definición. La empresa estadounidense cuenta con distintas líneas de dispositivos de gama media, entre las que se destacan la E, G y Z. Año tras año la compañía lanza al mercado nuevas versiones de cada una. En esta oportunidad, compartimos una lista de los últimos Moto E, Moto G y Moto Z que salieron a la venta.

Moto G8 Plus

Este smartphone fue lanzado en octubre de 2019, junto con el Moto G7 Plus, lo que sorprendió a los usuarios que estaban pendientes de las presentaciones del año. Si bien los dos equipos son similares, el G8 presenta algunas mejoras en el procesador, la cámara, el sonido y la batería.

En cuanto a su diseño, no es un celular llamativo, pero se lo ve resistente (una característica que distingue a Motorola). Su pantalla es de 6.3 pulgadas y se lo puede conseguir en color cereza o azul. En su ficha técnica se destaca su batería de 4000 mAh, su procesador Snapdragon 655, superior al de su versión anterior y el sonido Dolby con doble bocina. Además cuenta con una cámara trasera triple de 48 megapíxeles y una frontal de 25 megapíxeles. Su almacenamiento es de 64 GB y posee una memoria RAM de 4GB.

Moto G8 Play

Este smartphone es el más económico de la generación G8 y fue lanzado junto al Moto E6 Play y el Motorola One Macro. Es muy similar a su hermano mayor, el G8 Plus, aunque su diseño tiene una mezcla entre las series G y Motorola One, con una pantalla de 6.2 pulgadas.

Tiene 2GB de RAM, 32GB de almacenamiento y un procesador MediaTek Helio P70. En cuanto a sus cámaras, posee tres traseras y una frontal. Un aspecto importante: su batería de 4000 mAh, con posibilidad de carga rápida.

Moto G7 Play

Fue presentado en febrero de 2019 y es uno de los más económicos de los Moto G. Es uno de los mejores celulares de la marca en relación precio-calidad, ya que ofrece cámaras de calidad, una batería de larga duración y una pantalla de alta resolución, entre otras características.

Su diseño es compacto. Tiene una pantalla de 5.7 pulgadas, un procesador Snapdragon 632, 2GB de memoria RAM y 32GB de almacenamiento interno, con posibilidad de aumentarla a través de una tarjeta microSD. En la parte trasera tiene una cámara de 13 megapíxeles y su cámara frontal es de 8 megapíxeles. Su batería es de 3000 mAh, pero tiene la posibilidad de hacer cargas rápidas.

Moto E6 Plus

Este es el claro ejemplo de que un celular puede ser eficiente, tener más que las herramientas básicas, un buen diseño y excelente precio. Es superior al Moto E6 en cuanto a su formato (es más atractivo) y su cámara.

Cuenta con una pantalla de 6.1 pulgadas, un procesador MediaTek Helio P22, memoria RAM de 2 o 4GB y un almacenamiento de 32 o 64 GB, con ranura para tarjeta MicroSD. Su batería es de 3000 mAh y posee tres cámaras traseras, una de 13 megapíxeles y una frontal.

Moto Z3 Play

Este smartphone fue lanzado en agosto de 2018. Si bien no presenta grandes diferencias respecto a su predecesor, tiene algunos cambios, especialmente en su batería. Su diseño también es similar al resto de los de su línea, aunque su parte frontal tiene rasgos del OnePlus 5T.

Tiene pantalla de 6 pulgadas, un procesador Snapdragon 636, una memoria RAM de 4GB y su almacenamiento es de 32 o 64 GB, con ranura para tarjeta microSD. Trae una doble cámara trasera de 12 y 5 megapíxeles y una frontal de 8 megapíxeles. Lo más destacable es su batería. Es de 3000 mAh, pero la caja incluye un Moto Mod de batería de 2000 mAh adicionales (esto está disponible sólo en algunos mercados).