Chery venderá en la Argentina su marca de lujo Exeed

La división premium de la automotriz china se especializará en la comercialización de SUV y pondría en marcha su red local a fines de 2021. Por su parte, Chery le confirmó a Parabrisas el lanzamiento de tres modelos para los próximos meses.

Pasaron ya once años del arribo de Chery a la Argentina, la primera automotriz de origen chino en tener actividades comerciales en nuestro país. Por aquél entonces la ignota terminal asiática hacía su aparición con el Tiggo 3, un SUV compacto que, gracias a una tentadora relación precio-producto, cautivó rápidamente al público argentino.

A lo largo de esta década Chery fue incrementando su presencia en el mercado local -actualmente ofrece siete modelos- y planea seguir agrandando su oferta con productos que llegarán durante los próximos meses. Pero, sin dudas, la noticia más trascendente tiene que ver con el arribo de Exeed a la Argentina.

Se trata de la división de lujo de la automotriz del gigante asiático -presentada oficialmente durante el salón del automóvil de Shanghai de 2019– que acaba de ser registrada en nuestro país.

Parabrisas accedió a los documentos presentados ante el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial), donde, además, Chery inscribió los planos de los próximos modelos que llegarán a la Argentina, Tiggo 4, Tiggo 7 y Tiggo 8.

EL EXEED LX ESTÁ FABRICADO SOBRE UNA PLATAFORMA GLOBAL Y MODULAR. SU CARROCERÍA MIDE 4,53 METROS DE LARGO, 1,84 M DE ANCHO Y 1,69 M DE ALTO, MIENTRAS QUE LA DISTANCIA ENTRE EJES ES DE 2,67 METROS.

Diego Pizzichini, gerente de Marketing de Chery Argentina, confirmó a Parabrisas que la filial local “está avanzando con los trámites administrativos para que Exeed inicie sus operaciones en el país a fines de 2021, inicios de 2022”, cuyo foco estará puesto en la comercialización de SUV.

Asimismo, comentó que, “si bien la pretensión de la marca a nivel mundial es que esta división premium tenga concesionarios propios, seguramente en la Argentina disponga de espacios exclusivos dentro de los locales de la red Chery: algo similar a lo que ocurrió con DS dentro de Citroën, antes de tomar vuelo propio”.

EL HABITÁCULO, PRESUMIBLEMENTE DE CALIDAD DESTACADA, OSTENTA MUCHAS PANTALLAS TÁCTILES Y UN INSTRUMENTAL CIENTO POR CIENTO DIGITAL DE 12,3 PULGADAS.

Inicialmente, todos los modelos de Exeed que se ofrezcan en la Argentina llegarán procedentes de China. Si bien por el momento no se dio a conocer cuál será el encargado de hacer debutar a la marca en el mercado local, uno de los planos registrados en el INPI (ver PDF) coincide con la figura del LX, un SUV compacto que toma la base del Tiggo 7, cuya producción en Brasil está confirmada por el grupo CAOA-Chery a partir de 2021.

Según los directivos de esta sociedad compuesta por la automotriz china y uno de los “dealers” más grandes del país vecino (llamado así por las iniciales de su fundador Carlos Alberto de Oliveira Andrade, quien en 2018 adquirió el cincuenta por ciento del paquete accionario de Chery en Brasil), el LX “ofrece un alto nivel de terminaciones y tecnologías, apto para competir con modelos de marcas premium tales como Audi Q3, BMW X1 y Mercedes-Benz GLA”.

Se estima que ese Sport Utility estará equipado con un motor naftero turbo 1.6 de 200 CV de potencia,asociado con una caja automática de doble embrague y siete velocidades, y tracción delantera o integral. .

Desde Chery Argentina no descartan que en algún momento los modelos manufacturados en Brasil puedan ser comercializados en nuestro país, aunque aclaran que en el medio existen algunas cuestiones técnicas a resolver, no sólo por los requerimientos de homologación de vehículos para el mercado local (más ligados a las exigencias europeas) y la configuración mecánica, sino también por lo que pueda ocurrir en los próximos meses con el acuerdo de intercambio automotor con Brasil, ya que Chery no produce en la Argentina.