Mejores plataformas de series y películas: Netflix vs Amazon Prime Video

Las guerras a cada momento están a la vuelta de la esquina, pero ¿cuál es el mejor servicio de películas y series que hay? Miramos a Netflix vs. Amazon Prime vs. Disney Plus (y más) para saber dónde deberías suscribirte.

Érase una vez, Netflix era el líder en la transmisión de televisión y películas, ofreciendo tanto contenidos antiguos como nuevos para todo tipo de géneros. Sin embargo, los últimos años han traído algunos nuevos rivales a la mesa.

Examinamos nueve diferentes suscripciones de streaming y las clasificamos en base a las bibliotecas de televisión y cine que se ofrecían, sus respectivos costes y cualquier otra ventaja o desventaja que pudiéramos encontrar:

Netflix

Amazon Prime Video

Disney+

Apple TV+

¿Qué debo buscar en un servicio de streaming?

Lo primero y más importante: la mejor oferta de contenido a su gusto. Tener la biblioteca más grande puede no significar nada si quieres ver un programa en particular o si no estás interesado en una plataforma que no permite contenidos por encima de 12A (hola Disney+).

Te recomendamos que consultes en cada una de las bibliotecas estos servicios antes de obtener un descuento completo, ya que puede haber una gema oculta que atraiga a tus gustos televisivos.

Por supuesto, el precio también es un factor importante. Afortunadamente, invertir en un servicio de streaming es una forma bastante flexible de conseguir tu contenido, es decir, si una plataforma no lo hace por ti, puedes cambiar fácilmente a otra sin perder mucho dinero.

La mayoría de estos servicios también ofrecen pruebas gratuitas para obtener una muestra de lo que se ofrece. La mayoría de las veces son siete días, así que definitivamente vale la pena echar un vistazo. Echa un vistazo a cómo podemos ahorrar dinero en los servicios de streaming en el futuro.

Considera el número de dispositivos que tiene una cuenta. Puedes ahorrar mucho dinero compartiendo una suscripción a un servicio de streaming con un familiar o amigo, pero esto sólo tiene sentido si todos pueden ver la plataforma en diferentes dispositivos al mismo tiempo. Algunas plataformas como Netflix ofrecen un sistema de pago por niveles que se ve afectado por esto, así que comprueba lo que es adecuado para ti.

Finalmente, algunas suscripciones ofrecen extras o paquetes que pueden ser indecisos. Amazon tiene sus principales ventajas, Disney+ puede ser comprado junto con otros dos canales por un paquete razonable, y el Apple TV+ puede ser usado gratuitamente con cada compra de un nuevo producto de Apple.

Netflix

Ventajas

La mayor selección de contenidos

Precios competitivos

Accesibilidad en todo el mundo

Mezcla de originales y obras sindicadas

Desventajas

El plan más barato no ofrece las mismas ventajas que la competencia

Eventualmente perderá el contenido ante los rivales

Claro, es obvio empezar con esto, pero Netflix sigue siendo el pez gordo cuando se trata de servicios de streaming. Con más de 4.000 películas y 1.500 espectáculos, este servicio se ha hecho un hueco y ahora es un nombre muy conocido. Es el servicio más accesible del mundo y ahora está disponible en más de 200 países, aunque algunos espectáculos y películas varían según la región.

Precios desde $ 199 al mes, depende el plan. Conoce cómo contratar Netflix en Argentina acá.

Los originales de Netflix ahora también están disponibles en grandes cantidades. Algunos de los más conocidos incluyen Stranger Things, Orange Is The New Black, Narcos y Queer Eye. Por supuesto, puedes conocer y perderte estas películas (se ha invertido mucho dinero en una película promedio de Adam Sandler), pero hay algunas gemas reales que pueden competir con el contenido de HBO como esta.

Sin embargo, los originales no son lo más popular en la plataforma. Puede que no sea sorprendente que Friends esté al principio de la lista y que otros contenidos sindicados no se queden atrás.

Sin embargo, con Disney Plus y HBO ofreciendo a Max los derechos de algunos de los contenidos más populares, Netflix puede encontrarse con que algunos de sus programas y películas insignia eventualmente caen en manos de sus rivales. Pero por ahora, Netflix sigue en el podio dorado de la transmisión.

Amazon Prime Video

Ventajas

Ofrece otras ventajas además de la transmisión de video

Los originales de Amazon Prime son mucho mejores ahora

Accesibilidad en todo el mundo

Desventajas

El contenido original no está a la altura de Netflix

También puede ser el perdedor para el contenido futuro

Amazon puede dominar las compras en línea, pero todavía no puede seguir el ritmo de Netflix en términos de contenido de streaming, aunque está muy cerca. Desde programas clásicos como The Office hasta éxitos de taquilla como Wonder Woman, hay una mezcla para mantenerte en streaming.

Amazon Prime Video cuesta $119 (dólares) al año o $12.99 (dólares) por mes en los lo que incluye extras como entrega gratuita al día siguiente, Amazon Prime Music y libros electrónicos gratuitos. Al igual que con el paquete estándar de Netflix, puedes transmitir dos dispositivos al mismo tiempo.

Amazon también tiene algunas ofertas exclusivas realmente exitosas, incluyendo Good Omens, The Boys, Mr Robot, Vikings, Vikings, Preacher, The Grand Tour, y American Gods, aunque pocos pueden igualar los programas de Netflix en términos de calidad o popularidad. Algunos de los espectáculos del catálogo están en préstamo. Fleabag, por ejemplo, cambiará eventualmente a BritBox cuando su contrato con Amazon expire.

El Prime Catálogo puede ampliarse aún más suscribiéndose a canales adicionales. Estos son esencialmente servicios de streaming que contienen ya sea contenido de estudios específicos como MGM, HBO y el canal Discovery o ofertas específicas de género como el horror enfocado en Shudder, el centro de anime Viewster y el canal de alta ceja/arthouse BFI. Sin embargo, estos extras tienen un alto precio.

Disney+

Profesionales

Algunos de los mayores éxitos de taquilla de películas y espectáculos

Precios accesibles

Grandes espectáculos planeados para el futuro

Desventajas

No hay contenido para personas de más de 15 años

Algunas de las principales ferias comerciales sólo están disponibles más adelante en el año

Disney+ puede ser el recién llegado a la escena en lo que se refiere a la transmisión, pero llegó con una explosión. No sólo tiene una biblioteca completa de contenidos de MCU, Disney Channel, Pixar y Fox, sino que su programa original La Guerra de las Galaxias, El Mandaloriano, tuvo uno de los mayores estrenos de cualquier programa en una plataforma de streaming. Cuando esto termine, la plataforma seguirá teniendo un gran atractivo con programas heroicos como Los Simpson que proporcionan semanas de entretenimiento.

La plataforma tampoco está aún disponible en mercados como Asia y América Latina, y muchos futuros espectáculos emblemáticos como El Halcón y El Soldado de Invierno no estarán disponibles hasta finales de 2020 de todos modos – por lo que podría valer la pena esperar hasta más adelante en el año cuando estos espectáculos son lo que estás esperando.

Como esto es Disney, el contenido debe tener la aprobación de la “familia”, así que no esperes poder ver programas como Deadpool. Si quieres ver películas y televisión más maduras, puede que esta no sea la suscripción adecuada para invertir.

Apple TV+

Ventajas

La suscripción más barata de la lista

Los nuevos clientes de Apple obtienen un año de suscripción gratuita

Desventajas

Apenas hay contenido en comparación con los competidores

No hay programas sindicados o películas que atraigan a los fans

Los fans de Apple estarán encantados de saber que la compañía ha entrado en la guerra de las corrientes. Sin embargo, su actual alineación aún deja mucho que desear. Con un precio de $4,99 USD por múltiples dispositivos y contenido Ultra-HD, son los más baratos de la lista. Eso es aún más dulce si consideras que todos los nuevos clientes de Apple reciben un año completo de servicio gratuito.

Pero ni siquiera eso puede salvar una lista escasa de contenido. Cuando otros competidores presentan más de diez veces más programas y películas, sólo unas pocas libras al mes no parecen suficientes. Tal vez Apple tiene otras ofertas planeadas para el futuro y expandirá su contenido en el transcurso del año. ¿Pero ya? Este es el fondo de la pila.

Si planeas invertir, algunos de los programas más populares de Apple TV+ incluyen See, una serie de fantasía protagonizada por Jason Momoa, y The Morning Show, un drama contemporáneo protagonizado por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon.

Que opinas ?