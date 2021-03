Mejores series que no están en las bibliotecas en Español de Netflix

En estos tiempos donde la tecnología nos tiene atrapados todo el tiempo seguramente has buscado opciones para variar el contenido que ves. Aplicaciones de entretenimientos y streaming hay muchas pero sin duda alguna la que no podemos dejar de mencionar es Netflix.

Netflix es de las plataformas más visitadas y populares del mundo, la oferta de su contenido hace que esta plataforma siga creciendo cada día y aunque su contenido no es propio obtiene la mayoría de estos a través de licencias permisibles en cada país lo que hace que su contenido varíe según la localidad donde te encuentres. Es por ello que a los usuarios se le hace difícil encontrar todo lo que busca ya que puede ser que en una región específica no esté disponible. Me dediqué a buscar algunas series que son exclusivas para Netflix en Estados Unidos y ver la diferencia de estas bibliotecas con otras de contenido en español y especialmente en Argentina con la ayuda de una VPN para Netflix

Una de las series más populares y comunes de estos tiempos en ambas bibliotecas son: Moxie,Bridgerton,Behind her eyes,Orange is the New Black , Age of Samurai entre otras.

Las series que te dejo a continuación pueden ser encontradas únicamente en las bibliotecas de Netflix de Estados Unidos, hay un sin número de series que están solo disponibles en Estados Unidos pero yo solo hago referencia a algunas de las más vistas en estos últimos tiempos.

No Scape Room

The resurrection of Gavin Stone

Middle of Nowhere

The unsettling

Mystic Pizza

Radium Girls

Effie Gray

Criminal Mind

Jericho

La variedad de Netflix es lo que lo ha hecho una aplicación muy popular en todo el mundo, sin embargo, ninguna de las mencionadas anteriormente fueron encontradas en la Biblioteca de Netflix en Argentina. Te doy esta pequeña reseña de tres de ellas en esta ocasión para que le eches un vistazo y te explico además como tener acceso a las mismas.

No Scape Room:



Este es un filme de terror y suspenso basado en unos jóvenes que han decidido participar en un juego oscuro, en una sala de espera, en la que debían conocer a una persona que nunca apareció, al comenzar el juego , comienzan desafíos inesperados y, las cosas luego se complican cuando el padre de unos de los chicos y su hija tratan de escapar por lo que lejos de llegar a ser una actividad divertida se convierte en una peligrosa experiencia.

Middle of Nowhere:



Se trata de la historia de vida de una chica estudiante de enfermería que lucha contra sus fieles convicciones y que trata a toda costa de ayudar a su esposo a salir de prisión, donde debía cumplir una sentencia de 8 años. Es un drama que muestra los laberintos de emociones por los que se pasa a través de las relaciones a distancia, y a la vez relaciones intrafamiliares y por si fuera poco la complicada situación de la prisión.

Radium Girls:



Este es un drama de carácter social, que refleja la historia de unas chicas que trabajan en una fábrica y que se han enfrentado a daños y la aparición de misteriosas enfermedades derivadas a radiaciones debido al uso de una pintura luminosa hecha con Radio, el filme se refiere a la historia y a la demanda de estas chicas a los empleadores de la fábrica, basada en una historia real de los años 1920 y sobretodo una visión a los difíciles tipos de trabajo y modo de trato de empleadores que muchos, sobre todo mujeres de la época debían enfrentar para sobrevivir en la sociedad.

Si te has preguntado cómo es posible entonces acceder a este contenido si no está disponible en tu país, aquí te lo explico.

Como te comenté anteriormente , todo depende de la localización en la que te encuentres, ya que Netflix se ajusta a la biblioteca de esa región, es por ello que en estos tiempos como mecanismo de solución muchos han optado por el servicio de una VPN para Netflix.

Con una VPN no solo podrás acceder a cualquier región del mundo que sea limitada en tu país sino que además navegarás por la red de una manera protegida y segura . Esto es posible ya que al conectarte al servidor de una Red Privada Virtual el IP de tu ordenador se cambia permitiendo que puedas camuflar tu identidad, para acceder a sitios que en tu localidad han sido restringidos , y lo mejor de esto la velocidad de conexión no se verá muy afectada.

El uso de una VPN en estos tiempos es bastante frecuente, están muy de moda por estos días donde todo el mundo busca proteger su información desde casa, o si te conectas desde cualquier red pública, solo debes tener en cuenta que en algunos países como China es ilegal. Las VPN son herramientas muy sencillas de utilizar y una vez que entiendas y aprendas sobre su uso, estarás protegido de ciberataques. Pero antes de decidirte a utilizar una VPN es muy recomendable que investigues y conozcas sobre los beneficios y uso de las mismas. Depende de ti que te animes a conocer un poco más sobre ellas.