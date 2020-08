OMS sobre el coronavirus: “No hay solución y quizás nunca la haya”

“No hay solución y quizás nunca la haya”, habría declarado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa en línea.

Sin embargo, todo se trató de una traducción errónea de la mayoría de los grandes medios del mundo. Al pie puede verse el video en inglés, el idioma original, donde queda claro lo que dice Ghebreyesus: “There is no silver bullet at the moment and there might never be”.

La traducción literal sería: “No hay una bala de plata en este momento y puede que nunca la haya”.

La expresión “una bala de plata” se refiere a “una solución simple a un problema complicado” o bien se puede reducirse a una “solución mágica”.

Ciertamente, el director de la OMS estaba hablando de las múltiples vacunas contra el COVID-19 que están en ensayos clínicos.