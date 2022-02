Pagos digitales más seguros: Conozca cuáles son los protocolos de seguridad que se imponen en el 2022

A medida que las empresas de todo tipo se mueven hacia la digitalización, aumentan los riesgos en materia de integridad de los sistemas y en la protección al consumidor, por lo que se hacen necesarios esfuerzos adicionales que permitan el desarrollo de un nuevo marco regulatorio relacionadas con políticas de privacidad de datos como en materia de seguridad tanto en en Banca como en Fintech.

La implementación de 3DSecure, principalmente del lado de los Bancos y adquirentes, securiza toda operación que curse por un canal no presencial. El protocolo de mensajería desarrollado por EMVco permite a los consumidores autenticarse con el emisor de su tarjeta (Banco) al realizar compras por un canal online. Este filtro de seguridad permite evitar procesar transacciones no autorizadas por el titular de la tarjeta de crédito o débito y protege al comerciante del riesgo. El protocolo de interoperabilidad conecta en simultáneo a emisor, adquirente y pasarela de pago, haciendo que tras cada evaluación las transacciones cursadas sean operaciones seguras.

El mercado latinoamericano va en camino de adopción y adaptación al 3DSecure. Colombia, Perú bastante por detrás de Brasil y México y entrado el 2022 Argentina sale a la cancha con la versión dos del estándar de seguridad, prácticamente sin la experiencia de la versión uno.

En paralelo en Europa, la tasa de aprobación aumentó del 80% al 90% gracias a la autenticación frictionless (sin fricción) con la versión 3DS 2.0 mandatoria en toda la Unión Europea desde enero de 2022.

3DSecure 2.0 es la última versión del protocolo 3DS e incluye varios cambios clave en el manejo del ecommerce y mobile payments. De manera crítica, estos cambios aseguran que el protocolo esté completamente en línea con los estándares técnicos sobre autenticación segura de clientes. Además, esta versión actualizada (1.0 ya no vigente, 2.0 desembarcando en Argentina) está diseñada para ayudar a optimizar el procesamiento en línea del pagador, reduciendo o eliminando los puntos de fricción, mejorando en última instancia las tasas de conversión de pago y reduciendo el fraude.

Sin duda esta nueva tecnología en el procesamiento de pagos conlleva un importante desafío para los bancos, entidades financieras y procesadores de pago. El resultado con un éxito comprobado en todo el mundo dará comienzo a un universo seguro no conocido hasta el momento de los pagos en línea, no solo en Argentina sino en toda la región. “Desde Lyra acompañamos estos cambios en el mercado. El 100% de nuestros clientes en Europa lo utilizan y en Latinoamérica estamos acompañando el enrolamiento y autenticación como proveedores 3DServer. El éxito de los comercios está 100% en el Liability Shift (cambio de responsabilidades), que radica en el riesgo de una transacción ecommerce o en el procesamiento de una operación no presente”, afirma Valeria Rodríguez, Directora de Lyra en Argentina.

La seguridad este año irá evolucionando no solo vinculada a 3DS, sino también de la mano de los nuevos estándares de tokenización que proveen nuevas formas de encriptación de datos sensibles del comprador. Todos estos cambios reducen diversas problemáticas conocidas hasta el momento. “La estandarización y masificación de estos estándares de seguridad son requisito excluyente para un desarrollo saludable de la industria y recae en la responsabilidad de todos sus actores incorporarlos con el fin de proteger tanto a sus vendedores como a sus compradores”, cerró la vocera.