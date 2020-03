¿Por qué mueren más hombres que mujeres por el Coronavirus?

El coronavirus ha llegado a casi todos los rincones del globo terráqueo y a su paso está cobrando la vida de miles de personas.

En medio de esta crisis algo que generado asombro es: ¿por qué mueren más hombres que mujeres por Covid-19?

Desde que se inició la enfermedad, los médicos han advertido que todos pueden contraer el coronavirus.

Sin embargo, recientes investigaciones apuntan a que la mayor cantidad de infectados y de muertes por el Covid-19 son los hombres.

Esta tendencia comenzó a percibirse en China, donde un estudio halló que la tasa de mortalidad en los hombres era del 2,8% mientras que entre las mujeres se situaba en 1,7%. ¿Por qué esta diferencia?

Ante esta interrogante, Sarah Hawkes, directora del Centro para la Salud Global y de Género (Center for Gender and Global Health) del University College de Londres sostiene a RT lo siguiente: «La respuesta sincera es que aún no sabemos la causa de esta diferencia».

En tanto, una de las hipótesis que se maneja es la cantidad de pacientes fumadores hombres.



En China, por ejemplo, fuman alrededor del 50% de los hombres y solo el 2% de las mujeres, lo cual se refleja en el estado de los pulmones y las vías respiratorias, según The Guardian.

No obstante, los expertos destacan que deben existir otras razones por las cuales este comportamiento del índice de mortalidad se extiende mayormente en los hombres.

«Observamos el mismo patrón en China, Italia y España. Son países muy distintos con diferentes culturas», considera Sabra Klein, profesora de la Universidad Johns Hopkins, en EE.UU.

«Al contemplar este hecho, pienso que hay algo más universal que impulsa esta situación. No creo que sea solo fumar», añade la experta.

Para Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España, la enfermedad afecta más a ciertos grupos de riesgo como hipertensos, personas con patologías respiratorias o diabéticos.

«Estas dolencias afectan más a hombres que mujeres, por lo tanto es normal que ellos sufran más letalidad», cita a Simón El País. /Wapa



Que opinas ?