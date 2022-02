Qué son los Suisse Secrets

Es un nuevo proyecto periodístico colaborativo a nivel global basado en la filtración de datos de uno de los bancos suizos más importantes del mundo, el Credit Suisse, involucrado en varios escándalos anteriores . Fueron proporcionados por una fuente anónima al diario alemán Süddeutsche Zeitung, que los compartió con el centro de investigación Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y 48 medios aliados alrededor del mundo. Participan de esta investigación, entre otros,The Guardian, Le Monde, The New York Times, Miami Herald y NDR/WDR (Alemania). Por Argentina participan – con acceso exclusivo a la filtración- Infobae y La Nación. Más de 150 periodistas de 39 países revisaron miles de registros bancarios, entrevistaron fuentes internas, reguladores, fiscales, examinaron documentos judiciales y financieros para corroborar los hallazgos.

Suiza es un destino elegido para el dinero de todo el mundo debido a sus leyes de secreto bancario. No hay nada ilegal en tener una cuenta bancaria en ese país, pero las entidades financieras deben extremar sus recaudos para evitar operar con dinero opaco o producto de posibles delitos, amparadas en el secreto bancario.