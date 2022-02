Valentine day internet sales concept, online shopping holiday background, copy space. Female hands with mobile and credit card on white rustic table with handmade tools. Card and advertising mockup

San Valentín ¿Cuáles son las preferencias de los consumidores para esta fecha? 68% de los consumidores planea comprar online sus regalos y el 67% de los encuestados afirmó que utilizará el teléfono móvil para ello. Entre las opciones más elegidas para regalar figuran la ropa, productos electrónicos y flores. Argentina, Febrero 2022. El mes más romántico del año se acerca y las personas quieren sentirse amadas y cuidadas especialmente durante estos días por los que el mundo ha estado atravesando. Las parejas, principalmente, esperan ansiosas el día de San Valentín. Desde Adsmovil dan a conocer una reciente encuesta elaborada por Adcolony donde se analizaron cuáles son las preferencias de los consumidores para celebrar esta fecha, en donde se develó que las principales opciones para obsequiar son ropa, productos electrónicos y flores. El 44% de los encuestados indicó que la celebración de San Valentín ha cambiado dadas las circunstancias de la pandemia. En este aspecto el precio continúa siendo una de las principales razones para que las personas compren los regalos a través de Internet, de acuerdo con el 77% de los encuestados. Otros de los principales factores que influyen en la compra online están asociados a la experiencia de compra, seguridad, conveniencia y mayor variedad de productos y/o servicios. Y a la hora de la entrega de las compras online, las opciones preferidas son: entrega en casa 42%, búsqueda del paquete en punto logístico 38%, y retira en tienda 20%. El 72% de los encuestados afirma que utilizará su smartphone para realizar las compras de San Valentín, incluso 58% de los encuestados piensa que es muy importante tener su smartphone consigo al momento de efectuar la compra. "A través de esta encuesta entendemos que la principal motivación que impulsa la elección de compra de un producto por sobre otro es la publicidad que llega a través del dispositivo móvil (71%). Estos insights permiten a los anunciantes conocer los hábitos del consumidor para alinear sus estrategias publicitarias y de marketing. Desde Adsmovil ofrecemos diferentes posibilidades de publicidad digital para que las marcas aprovechen estas fechas especiales para impulsar la compra a través de los canales digitales", sostuvo Alberto Pardo CEO y Fundador de Adsmovil. Un dato interesante es que los consumidores impactados por la publicidad a través de sus dispositivos móviles no solo hacen compras para ellos sino para otros y que el 86% de los consumidores han comprado regalos para otros en sus dispositivos móviles directamente desde un anuncio y el 62% de los encuestados ha realizado la compra después de unos días de ver el anuncio. Sobre Adsmovil Adsmovil, compañía Ad Tech pionera en innovación para la publicidad digital en Latinoamérica, Europa y el mercado hispano de Estados Unidos. Fundada en 2009, es uno de los actores más premiados en la industria, con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México y Estados Unidos (Miami, Los Ángeles, Chicago y Nueva York). La empresa desarrolla campañas integradas, con un fuerte brazo Ad Tech, que permite la compra programática, la segmentación avanzada y la creación de audiencias específicas basadas en DATA. Los pilares de la compañía están basados en soluciones programáticas, así como componentes tecnológicos de geolocalización, atribución física y herramientas de segmentación mobile, ofreciendo a las marcas formatos de alto impacto y video instant play HD a través de su plataforma de DSP y un Mobile AdExchange (SSP).

