Sergio Berni : “Estoy harto de que se repartan planes”

Sergio Berni, dialogó en Nada personal con Viviana Canosa y señaló las internas dentro de su partido en relación a los planes sociales y el armado de algunas organizaciones. “En nombre del peronismo, estoy harto que se repartan planes. Hay una mafia con los planes sociales. No tenemos que dar, tenemos que crear trabajo”, sostuvo.

La conductora del programa apuntó a la evidente incomodidad del ministro bonaerense con las declaraciones de funcionarios de su propio partido y de referentes sociales: “Se pelea con Pérsico, no comparte nada con la ministra de Seguridad de la Nación, dice que hay fuego amigo, ¿cómo hace para estar en el gobierno así?”, preguntó Canosa. “Las leyes están para cumplirlas y somos un frente de actores que piensan distinto. Yo no dejo que la discusión me distraiga de mi foco y el Gobernador me dio una tarea”, contestó Berni

Yendo a la discusión hacia adentro del partido, el ministro reflexionó: “Yo de progre no tengo nada, yo soy peronista“, y agregó: “¿Por qué se piensan que me atacan como me atacan? Hay sectores del Gobierno que no les costó nada llegar y están haciendo operaciones para desestabilizarnos a nosotros“.

En relación a los movimientos sociales y su entredicho con el Chino Navarro por la toma de tierras, Berni no titubeó: “En el delito de la usurpación participan directa o indirectamente algunas organizaciones sociales. El jefe de Navarro es Emilio Pérsico y manejan Movimiento Evita. Hoy con rango de viceministro de Desarrollo Social, en vez de reconvertir planes por trabajo piden más planes”, sentenció. La conductora le preguntó si estaba aludiendo a una “mafia de los planes”. “Esto está denunciado hace tiempo, ¿sabés las denuncias que hay?”, contestó el ministro.