Su novia le hizo una incomodísima pregunta de fidelidad y él le contestó con una frase demoledora

Los comentarios destacados del tuit

Los demás usuarios de la red social dejaron sus opiniones al respecto de lo sucedido y se sumaron a la polémica de la incómoda pregunta de la chica a su «media naranja». Muchas mujeres coincidieron en que lo que había respondido el muchacho había sido acertado.»La más linda, obvio, sos vos reina»; «Hombre de buen gusto»; «Perdón, pero tiene razón tu novio»; «Y… buena lógica»; «Perdón, pero nadie supera a Jeniffer Aniston»; Y… es la mujer definitiva ¿Qué querés?; «No podría enojarme por su respuesta»; «Coincido… con el novio».

Por otro lado, una chica contó que le hizo la misma pregunta a su novio y que obtuvo un resultado igual de demoledor. «Le hice lo mismo a mi novio, me respondió que la más linda era yo, le termino de leer tu tuit, y me dice -me miraste así, entonces me diste miedo, pero iba a responder lo mismo que el flaco ese», escribió esa chica en los comentarios. /Crónica