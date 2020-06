Una pandemia en medio de una grieta

La pandemia es construida como un acontecimiento mientras se la trata como una noticia. En medio de esta problemática por el arribo del COVID-19 a nuestro país, no podemos dejar de sumar a ello la fuerte crisis económica que ya de por sí nos afectaba y que se profundiza cada día más. Muchos usuarios empezaron a dar de baja servicios variados como por ejemplo: telefonía celular, tarjetas de créditos y hasta la cuota del “auto de tus sueños” que algunos abonaban como una especie de utopía pero que, pese a eso, era esperanzadora.

Mucho de esto se está esfumando, ya no puede sostenerse en el tiempo porque ahora la pandemia nos ha enseñado que para vivir solo necesitamos lo básico, lo necesario y si eso incluye cortar el teléfono fijo para estar comunicado a través de whatsAapp, se lo hará. Ahorrar es la nueva metodología implantada que nos permite continuar y hasta tomar distancia de un mundo capitalista. De repente también lo inesperado se opone a la precipitación de lo dado, donde más de uno se verá obligado a generar cambios profundos en su día a día.

¿Qué nos depara el porvenir?

La pregunta parece sencilla pero no lo es. Incluso aunque lo intuyamos o lo imaginemos no tenemos respuesta. Seguro se nos aproxima algo más que una crisis profunda sin ánimos de ser tremendistas y, por qué no una nueva grieta económica en donde lo cotidiano tenga una transformación definitiva. Las narrativas detrás del virus además de llegar a ser múltiples, seguro también serán heterogéneas y aunque no lo internalicemos, cada día debemos tal vez empezar a preguntarnos cómo es que el virus no se metió solo en el cuerpo de algunos sino también en el bolsillo de muchos otros, o de casi todos.

Lo que tampoco se ha dejado de referir es que este virus vive entre nosotros y por qué no pensar que se alimenta de nuestra economía. Hay un aquí y ahora del COVID-19 al que es imposible ignorar. Tampoco se puede ver a la salud y a la economía por vías diferentes, porque pareciera que van de la mano; ya que la salud afecta a la economía y la economía a la salud.

Podríamos señalar además, que muchas plagas azotan estos tiempos y, lamentablemente recaen en una economía débil, a punto de derrumbarse y, en medio de eso nos encontraos los ciudadanos y ciudadanas que estamos en combate sanitario y económico. Luchando con un virus invisible que incita a que muchos elijan entre economía y salud. ¿Deberemos elegir? o quizás simplemente reconocer que el transitar una pandemia no es siempre optar entre A y B. Tal vez debamos comprender que lo esencial en una crisis es el diálogo, aunque muchos elijan los monólogos para enfrentar tiempos virósicos.

