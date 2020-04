Video : La NASA compartió imágenes del asteroide que se aproxima a la Tierra el 29 de Abril

La NASA dio a conocer imágenes del asteroide que el próximo 29 de abril se acercará a la Tierra a una velocidad de 31 mil kilómetros por hora.

Se trata del 1998 0R2, que tiene un diámetro de entre 1,8 y 4,1 kilómetros y pasará a una distancia de 6,2 millones de kilómetros de la Tierra.

La agencia espacial norteamericana controla que no haya desviaciones en el trayecto del asteroide. Si alterara su rumbo y colisionara con la Tierra, los daños podrían incalculables.

La aproximación será a las 6 de la mañana, hora Argentina, del miércoles 29 de abril, a una velocidad de 8,69 kilómetros por segundo.

Debido a lo anterior, dicha Administración clasificó al asteroide como un objeto en potencia peligroso, no obstante, aún no califica en la lista de posibles eventos futuros de impacto de la Tierra que se estudia a través de un sistema de monitoreo de colisiones altamente calificado, el cual prevé posibilidades de impacto en una escala de los próximos 100 años.

La última vez que el 1998 OR2 estuvo cerca del planeta fue en 2011 y según informa el Instituto de Tecnología de California, después de abril su trayectoria ya no rondará nuestra órbita hasta el año 2031.

Así que no, la Tierra no corre peligro ante el próximo recorrido del asteroide, y con respecto a esto, el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, a través de sus redes sociales oficiales aseguró que “con seguridad pasará a una distancia aproximada de 5.77 millones de kilómetros del planeta, lo que equivale a 15 veces la distancia entre la Luna y la Tierra”, por lo que no hay riesgo de colisión.

