Viviana Canosa: “No digan que son 15 días, y después 15 más; no se puede joder más con la salud mental de la gente ni con el bolsillo”

Canosa esgrimió su sinceridad. “ Yo entiendo las angustias de los políticos, pero no me importan porque están para tomar decisiones . Un político no puede manejarse por la angustia; me parece que estamos todos angustiados. Son seres humanos: Alberto Fernández, Kicillof y Larreta. Pero ellos no pueden pensar desde la angustia. La pueden tener y sentir, pero no se puede gobernar desde la angustia y el miedo ”.

El debate continuó unos minutos más sobre el rol de la clase gobernante, y la periodista consideró que los políticos no pueden basar sus determinaciones en los resultados de las encuestas: deberían “bancarse” hacer su trabajo, aunque les cueste perder las próximas elecciones.

Luego, Viviana les hizo un fuerte pedido a los políticos: “No podemos dejarnos manejar por la angustia. Yo quiero decirles algo como ciudadana: a mí no me maneja la angustia. Yo manejo una casa con un padre de 76 años, una hija de 7 años, mantengo mi casa, vengo a laburar, contengo a todos mis equipos de laburo, pago sueldos a la gente que no labura. A mí no me vengan a decir que laburan con angustia. Pongan huevos y laburen, queridos, que para eso los votamos, a favor, en contra… Laburen ”.

“No me vengan a decir que son 15 días, y después 15 días más. No se puede joder más con la salud mental de la gente ni con el bolsillo. No laburen con angustia, fumenselá; que se la fumen sus esposas, sus amantes y sus maridos. No gobiernen con angustia porque tenemos a 45 millones de personas con los huevos en la garganta que no pueden más. Esos sí tienen angustia y no viven en mansiones, ni viven gratis, ni les regalan los zapatos, ni la ropa” , manifestó la conductora.

Que opinas ?