Wish busca conquistar al mercado Argentino

Wish ha realizado una inversión millonaria en la Argentina. Desde el mes de diciembre de 2019 constituyó su sociedad local, ContexLogic Argentina SAU, cuyo principal accionista es CL International Holdings LLC.

De acuerdo con el jefe de Comunicación de Wish, Glenn Lehrman, al crear la razón social en Argentina, les ayuda a reducir los costos de los fees procesamiento de pagos.

El último registro de la compañía facturó 1900 millones en 2018, y los medios estadounidenses la posicionan como una de las firmas candidatas a salir a la Bolsa en 2020. Ahora avanzan en paralelo con Amazon que también ha hecho una inversión millonaria en la Argentina.

Sumado a ello, la empresa lanzó WishPost que reduce los tiempos de entrega de 35-60 días, a un plazo de 24-45 días. Mediante este sistema se aglutina todos los pedidos de un país y elimina las tarifas adicionales en la oficina de correos local.

La compañía fue fundada en 2010 por el polaco-canadiense Peter Szulczewski, quien fue artífice del armado de Google AdWords y AdSense, junto a Danny Zhang, ex Yahoo y homónimo del actual director ejecutivo de Alibaba.

Al principio crearon ContexLogic que funcionaba a manera de recomendación de publicaciones para los usuarios y luego fundaron Wish, sitio pensado para que los usuarios crearan una lista (wish list) con productos que querían comprar en otros marketplace. Al momento, la compañía se percató que los usuarios seleccionaban artículos que no eran de marca si no más genéricos, más baratos y comprados directamente al fabricante.

Wish se posiciona en el mercado estadounidense y europeo debido a los precios bajos que ofrecen en una variada oferta de productos genéricos y raros. De acuerdo con los Estudios General Mobile en España, Wish ha alcanzado preferencias en compras por apps de retail con el 19,3% es decir un incremento del 4,8%.

El portavoz de reviewbox.es, Javier de Córdova, indicó que el uso del móvil ha significado el impulso del crecimiento de eCommerce en España, debido a que las compras online se realizan mayormente desde este dispositivo.

Por otra parte, resaltó que con el auge de los altavoces inteligentes y las búsquedas por voz en los smartphones se abre una nueva ventana para la venta en formato audio, que ya alcanza el 50 por ciento. Para ello, las tiendas online tendrán adaptarse a este modo de compra a fin de que los usuarios encuentren lo que buscan.

En Wish se encuentran distintos tipos de productos desde artículos para el hogar, como cuchillos, lámparas, hasta objetos personales como reloj, carteras, entre otros. Además, de ofrecer artículos que son raros, por ejemplo, pinzas de dientes para cerdo.

El repunte de las compras online en España se ubica en 71% de acuerdo con el VI Estudio Anual de eCommerce en España 2019, realizado por IAB Spain y la agencia de Digital Commerce Marketing Elogia, donde resaltan que los internautas españoles oscilan en un rango de 16 y 65 años.

