Agente de Policía: “La gente nos odia y los delincuentes tienen pase VIP”

Se manifestó por redes sociales y aseguró: “No se si quiero que me peguen un tiro o me choquen y mi muerte valga menos que la de un delincuente”.



En el contexto del reciente fallecimiento de un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) a manos de un hombre que le propició 4 apuñalas en el barrio porteño de Palermo, una uniformada de la Policía de Córdoba hizo un fuerte descargo por redes sociales.

“Hoy me levanté pensando que no tengo muchas ganas de salir a laburar”, comienza la extensa nota.



Y agrega: “Me egresé pensando que jamás me iba a convertir en ese vigi del que todos hablan, que iban a respetar mi uniforme que con tanto esfuerzo me gané”.



La víctima del trágico suceso, fue identificada como el inspector Juan Roldán, del Cuerpo de la Policía Montada, quien falleció este lunes en el Sanatorio Mater Dei, ubicado a pocos metros de la escena del crimen.

“Hoy no sé si vale la pena dejar a mi familia por un sueldo que hoy en día es de “pobre”, no se si dejarla por ir a cuidar a gente que me desea la muerte solo por las malas noticias de otro uniformado”, remarcó la agente.

Además la uniformada, ante este y otros recientes acontecimientos que involucraron a la fuerza policial, como la muerte de Blas Correas, advirtió: “Me levanté con un nudo en la garganta de ver como todos nos ponen en la misma bolsa al hablar del policía”.



“La gente nos odia y los delincuentes tienen pase VIP”, sentenció.

