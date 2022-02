¿Apareció el creador de Bitcoin? Las razones por las que nadie le cree

Durante más de una década ha sido un misterio quien fue el desarrollador de la moneda digital más importante de la actualidad y la que ha revolucionado el modo en el que se percibe la economía y los mercados. Si bien muchos se han querido colgar ese reconocimiento, no prosperaron en el intento. Ahora, es nada más y nada menos que el creador de Linux quien asegura ser el enigmático “Satoshi Nakamoto”. ¿Es eso posible? ¿Por qué nadie le cree?

Uno de los enigmas más importantes que envuelve al mundo de las finanzas en la actualidad es saber quién es la mente maestra detrás del surgimiento de Bitcoin, la criptomoneda más popular de todas que salió al mercado en 2009 de manera 100% digital y modificó la forma en que las finanzas son percibidas para millones de personas.

Con el paso del tiempo, el Bitcoin precio comenzó a dominar distintos parámetros económicos y hoy en día forma parte del universo de miles de personas. Sin embargo, nadie sabe todavía quién es Satoshi Nakamoto, la firma que se adjudica su creación. De hecho, no se ha podido establecer a ciencia cierta si se trata de una persona o un seudónimo. En el medio, muchas personas quisieron hacerse pasar por él.

Es por ello que ha tomado de sorpresa al mundo que nada más y nada menos que el creador de Linux, Linus Torvalds, haya asegurado ser el tan buscado Satoshi Nakamoto. Tal y como asegura el sitio de noticias especializado BeInCrypto, el célebre desarrollador aprovechó sus conocimiento para modificar un código fundamental del sistema operativo libre y así revelar su identidad. Un usuario fue quien dio aviso de esto.

Así, con un cambio del código kernel, Torvalds escribió la simple frase: “Name: I am Satoshi”. Sin embargo, la comunidad Bitcoin, cada vez más grande y especializada en todo el planeta, no consideran que ello sea cierto. De hecho, hay dos campanas sobre el tema: por un lado no existe conexión alguna entre Torvalds y el mundo de las criptomonedas, pero por el otro, es sabido que posee las habilidades para poder ser Nakamoto.

El asunto es todavía más enigmático si se tiene en cuenta al propio creador de Linux, quien había afirmado en varios momentos que no era el creador de Bitcoin, por lo que todavía no se conocen las razones por las que ha comenzado este tumor. ¿Es una confesión o una simple broma? Lo cierto es que Bitcoin ha crecido tanto que hasta el más mínimo rumor ocupa las portadas de muchos medios de comunicación.

Mientras tanto, es sabido que la comunidad de Bitcoin solo le dará entidad a aquel que desbloquee una de las billeteras digitales pertenecientes a Satoshi Nakamoto, la cual posee una cantidad de 150 Bitcoin, es decir, alrededor de 6 millones de dólares al cambio de la fecha. Dicho monedero no ha tenido actividad desde que la criptomoneda salió a la luz.