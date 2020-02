¿Cómo batió Huawei a Apple como segundo fabricante de smartphones del mundo?

El año pasado, el gigante tecnológico chino Huawei se convirtió en el segundo mayor vendedor de teléfonos móviles inteligentes del mundo, batiendo a la estadounidense Apple y dejando solo por delante de ella a la coreana Samsung, según los datos de International Data Corp. (IDC).

Y eso fue así a pesar de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había puesto a Huawei en el centro de la diana de las políticas proteccionistas norteamericanas contra China. EE.UU. había dicho que Huawei utilizaba su tecnología para pasar información al gobierno chino y la había acusado de fraude, acusaciones de las que la firma asiática se declaraba inocente.

Las tensiones comerciales entre EE.UU. y China parecen suavizarse por el bien de las dos economías, más ahora que la asiática se ve en problemas por el impacto del coronavirus. Sin embargo, para los inversores en acciones, la noticia sobre el 'sorpasso' de Huawei a Apple no pasó inadvertida.

La clave que explica el adelanto de Huawei a Apple se encuentra en la mayor gama de smartphones de la primera. A la firma estadounidense se le ha olvidado que también los menos pudientes utilizan y compran teléfonos inteligentes. Así, una gama de móviles más amplia y que cubría todo el rango de potenciales clientes, como las líneas Huawei Mate y Huawei P han permitido a la firma china colocarse como el segundo mayor vendedor de teléfonos inteligentes del mundo.

Vender más no es garantía de beneficios

Bien es verdad, que los últimos datos sobre las ventas de smartphones indican que el mercado empieza a estar saturado. La oferta es muy amplia, con muchas firmas compitiendo por llevarse el gato al agua y eso se ha dejado notar en las ventas de Google, LG o Samsung. Además, ya no hay tantas diferencias entre unos y otros y las mejoras tecnológicas ya no impulsan la renovación inmediata de los dispositivos.

Los resultados trimestrales de todos los fabricantes de móviles han ido ofreciendo pocas alegrías para el trading online, pues las ventas no eran el único problema. Operar con acciones de empresas fabricantes de smartphones era cada vez más complicado porque no bastaba con mirar las cifras de ventas, sino las de beneficios. Vender más ya no implicaba ganar más y los inversores tenían que valorar más los ingresos, donde Huawei no podía todavía con Apple.

Falta por ver el impacto en las cuentas de Apple de su último servicio de televisión en streaming. Los inversores exigen a la firma de la manzana beneficios y estos y no pueden proceder solo de la venta de teléfonos inteligentes de gama alta. Apple TV es la última apuesta de la firma estadounidense para mejorar su rentabilidad a través de mayores servicios premium.

Los inversores esperan con interés las cifra sobre la televisión de Apple, pero Huawei ha llegado al puesto dos del ranking de fabricantes para quedarse y no parece importante estar lejos de ese puesto en rentabilidad.

