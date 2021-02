Cómo conseguir tener más likes en Tik Tok en 2021: instrucciones para principiantes en España

TikTok se está convirtiendo en una red social cada vez más popular en todo el mundo. El número de descargas de la aplicación aumenta constantemente. Actualmente, más de mil millones de personas son sus usuarios. Si bien la comunidad internacional es escéptica, las cifras hablan por sí solas. Tik Tok es la red social del futuro, y el formato de su interacción con la audiencia se está volviendo cada vez más popular.

Si necesita una audiencia, no dude en crear una cuenta y comprar likes Tik Tok. Hasta ahora, la competencia en Tik Tok es relativamente baja, todo se puede hacer a un precio bastante bajo. Comprar likes tiktok será interesante para cuentas nuevas y aquellas que tienen muchos seguidores. Casi nunca se bloquean cuentas por ello, por lo que los riesgos son mínimos. Lo principal es abordarlo de manera inteligente.

Fijar metas

Antes de comenzar a trabajar, decida los objetivos que tiene en tiktok. Serán los mismos para la mayoría de las redes sociales:

Atraer suscriptores, únicamente en Tik Tok y otras redes. Siempre haga que se pueda hacer clic en los enlaces, ya que muchos usuarios por pereza no los copiarán y pegarán en la barra de busqueda del navegador.

Monetización de la cuenta: en TikTok puede ganar dinero con anuncios de marcas nativas, transmisiones en vivo, programas de Marketing de afiliacióny publicidad de otros blogueros.

Crecimiento de ventas: al generar clientes potenciales, puede aumentar las ventas de servicios y productos. TikTok es una buena opción para promover la creatividad, como las pistas musicales. Los nuevos músicos pueden hacerse populares a través de la red social TikTok.

Dependiendo de los objetivos que se quieran alcanzar, tendrá que pensar una estrategia, elegir métodos para promocionar la cuenta de TikTok. Asegúrese de considerar la edad, los intereses de su audiencia y el concepto del canal. En TikTok, la mayoría de usuarios son jóvenes, todos los visitantes, sin excepción, quieren matar el tiempo, divertirse, relajarse. Para contenido complejo, debe elegir otra plataforma, pero los videos virales, originales y visualmente atractivos tomarán fuerza en tiktok.

¿Por qué se necesitan likes TikTok?

Antes de hablar sobre cómo comprar likes TikTok, averigüemos por qué son necesarios. El feed de recomendaciones de la red social muestra videos recomendados seleccionados por el sistema en función de los datos de análisis. Cuanto mayor sea la popularidad del video, mejor rating y más visitas tendrá en tiktok.

La popularidad de cualquier video está determinada por las primeras doscientas vistas. Si la audiencia aprecia inmediatamente el contenido, se convertirá en popular. Su alcance será imparable y sacará el máximo partido a su dinero. Aquellos videos que obtienen algunos me gustas desafortunados pasan desapercibidos para una amplia audiencia. Puede resolver el problema al comprar likes tiktok. Comprar likes tiktok le ayudarán a aumentar rápidamente las calificaciones del video, y el video será visto por una gran cantidad de usuarios.

Así que comprar likes tiktok definitivamente funciona. Recibirás la cantidad deseada de visualizaciones y likes, el video se incluirá en las recomendaciones y muchos usuarios lo verán. Por desgracia, sin una cantidad suficiente de likes, incluso los videos interesantes a menudo pasan desapercibidos. Otra cosa es que comprar seguidores Tik Tok tiene sentido solo cuando hay contenido de alta calidad. Ya que, las personas verán el video, lo compartirán en sus cuentas y lo enviarán a otros usuarios.

Todas las formas de comprar likes en 2021

La mayor parte de las reseñas sobre promocionar las cuentas son sobre comprar seguidores. Sí, las cuentas con un mayor número de seguidores serán las más populares, pero existen otras opciones de promocionar la cuenta. Solo con suscriptores no se puede llegar muy lejos, se necesitan vistas y likes. Además, recomendamos monitorear la proporcionalidad de los indicadores anteriores. Si hay muchos seguidores, pero pocas vistas, pocos likes y la cuenta es nueva, esto provocará bastante dudas por parte de la administración de tiktok.

Las principales formas de comprar likes Tik Tok:

Mirar videos de otros usuarios y poner likes; ayudará a obtener la misma respuesta. Lo principal es elegir cuentas nuevas. No tiene sentido poner likes a los perfiles populares para promocionar la cuenta , perderá tiempo.

Pruebe servicios especiales que ofrecen comprar likes Tik Tok de entrega inmediata por parte de usuarios reales en tiempo real, como smmtouch.com. Estos sitios prácticamente no funcionan sin tareas y sin registros; deberá crear una cuenta y establecer una tarea indicando en el perfil la dirección de su cuenta personal, el número de likes y otros parámetros. Puede comprar likes tiktok de esta manera de forma rápida y garantizada. Se recomienda primero completar la cuenta de tiktok con contenido, luego comprar likes tiktok, vsitas automáticas. Una vez hecho esto, puede comprar seguidores baratos y seguros.

Participa en concursos destinados a expandir tu audiencia, obteniendo likes adicionales. El método no es el más efectivo, pero sí simple y gratis.

Empiece a poner likes masivamente – una buena forma de promocionar gratuitamente. Poner likes a todos los suscriptores potenciales y compradores. La gente mira quién le pone me gusta y comienza a suscribirse. El seguimiento de masas funciona por analogía, pero en este caso, los usuarios no ponen likes, pero se pueden suscribir. Para sacar el máximo partido a su inversión, elija un público objetivo y trabaje con ellos. No olvides que existen restricciones en las suscripciones por día para no caer en sanciones.

Por supuesto, comprar likes Tik Tok será más rápido. No es tan caro, sobre todo teniendo en cuenta las posibles ganancias al comprar. Recomendamos comprar likes tiktok y conseguir me gusta por si mismo. Tenga en cuenta que los me gusta y las visitas deben sumarse a algo, si el perfil es aburrido y poco interesante, no tiene sentido atraer usuarios ni comprar. Mejore la calidad de su trabajo, establezca una conexión con su audiencia, grabe contenido de alta calidad. Solo esto finalmente le permitirá ganar la máxima cantidad de dinero.

Riesgos de comprar likes Tik Tok

Las redes sociales ahora luchan activamente en contra de los likes, suscriptores y visitas compradas. Analizan perfiles, controlan la actividad sospechosa y toman medidas urgentes. El comportamiento de los usuarios reales y de los bots es muy diferente, hoy en día simplemente no tiene sentido aumentar la popularidad de un perfil de tiktok con bots. Tales acciones serán descubiertas tarde o temprano, en el mejor de los casos, los bots simplemente serán eliminados, en el peor de los casos, su perfil será sancionado.

Para controlar como se promocionan las cuentas en Tik Tok, se implementan algoritmos especiales. Si es pillado utilizando estos métodos, entonces:

Las reacciones compradas serán eliminadas de la cuenta de tiktok: lo más frecuente es la eliminación de suscriptores, me gusta y comentarios comprados para tiktok;

La administración impondrá una sanción: en caso de comprar likes tiktok o utilizar otros métodos no permitidos en tiktok, la cuenta entra en la sombra. Los videos dejarán de aparecer en la pagina principal de búsqueda, solo los suscriptores suscritos a la cuenta los verán. Por cierto, la sanción no es notificada, puede sospecharlo al ver el detenimiento del crecimiento del número de suscriptores, visitas, la desaparición de sus comentarios en otras cuentas. Puede salir de la sombra, pero no es fácil;

El perfil simplemente se bloqueará, una sanción poco común, pero también posible al comprar de forma no permitida.

Por cierto, por comprar likes tiktok se impone una sanción que consiste en estar en la sombra en TikTok. Para un bloqueo total, se ha de haber cambiado a menudo las direcciones IP, publicar contenido prohibido, comprar me gusta, poner me gusta masivos o comprar seguidores-bots.

Errores básicos al comprar likes Tik Tok

Tenga cuidado con comprar likes tiktok automáticos. Puede ser de gran ayuda para popularizar un nuevo perfil, pero si el número de likes está creciendo y no hay visitas, o hay muchos usuarios y el contenido no es interesante para nadie, esto atraerá la atención de el algoritmo automático. Escribimos sobre las consecuencias arriba: todo lo que ha aumentado de forma no permitida será eliminado. Por tanto, no es tan perjudicial comprar likes tiktok, sino su uso incorrecto. Actúe gradualmente, lo mejor es comprar paquetes de servicios, con vistas, likes, comentarios, suscripciones.

Modere su actividad; debe ser media. Las cuentas demasiado activas a menudo caen bajo la prohibición de la sombra o el bloqueo completo. El rápido crecimiento de likes al comprar también planteará preguntas. No pida más de 300 (o incluso 100) a la vez, es mejor comprar en pequeñas porciones a intervalos regulares que miles a la vez.

Comprar likes tiktok o otros servicios al mismo tiempo es una mala idea. El algoritmo conoce las direcciones de dichos sitios y el aumento de la actividad de varios a la vez despertará sospechas al comprar.

Y finalmente: recomendaciones para comprar likes de forma permitida

Por el momento, no existe un método único de comprar likes tiktok para una cuenta en una red social como tiktok que reemplace todas las demás acciones. Es decir, todavía tienes que trabajar con el perfil, y es mejor hacerlo de inmediato. Además, los métodos permitidos como comprar le permiten atraer una audiencia estable, interesada, activa y obtener posiciones estables en los ratings de perfil.

Crea contenido de calidad para TikTok

Los videos aburridos grabados con malas cámaras rara vez obtienen ni siquiera una docena de likes. Acérquese al rodaje de manera responsable: invente una trama, planifique los detalles, ensaye todo. Comprar una cámara con la resolución adecuada y poner buena música, es una buena idea. Si no tienes ideas especiales, averigua qué está de moda ahora, haz algo similar. La música es imprescindible: la música es una de las características principales.

Usa efectos

Una amplia gama de herramientas está integrada en la red social: máscaras, etc. Cuanto más animado sea su contenido, mejor. Les recordamos que la audiencia principal de Tik Tok son jóvenes, y a ellos le encantan esas cosas.

Agregar hashtags

Elija entre 1 y 5 opciones populares. Ya no es necesario que las etiquetas no interfieran con la navegación. No escriba hashtags demasiado frecuentes, contribuyen a una disminución de puestos en el rating.

Pida me likes

Tus amigos seguramente no te lo negarán. Inmediatamente después de publicar un nuevo video, pida a sus amigos y conocidos que pongan me gusta. Puede vincular la publicación en otras redes sociales. Su tarea es conseguir tantos likes como sea posible en las primeras horas posteriores a la publicación.

Grabe duetos

Si existe la oportunidad de grabar con algún tiktoker popular, asegúrese de hacerlo. Muchos propietarios de perfiles populares ofrecen esta oportunidad por un pago. Esta será una buena inversión para popularizar su cuenta, por supuesto, es importante grabar un video interesante.