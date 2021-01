Cómo descargar vídeos de Youtube para Android

A muchos nos ha pasado muchas veces que vemos un vídeo, nos gusta pero sin embargo no podemos obtenerlo en nuestras galerías porque es un vídeo de Youtube y en principio no se pueden descargar. Pues vengo a poneros la vida un poco más fácil ya que existe el convertidor Youtube que todavía es un gran desconocido para algunos mientras que para otros ya ha sido descubierto hace tiempo ya. Bueno pues vengo a explicaros cómo se utiliza este Youtube converter para que descarguéis tantos vídeos como vuestros corazones lo deseen. Este método puede que ya fuese conocido para los que se solían descargar canciones de Youtube con los conocidos convertidores Youtube to mp3 en los que te descargaba el audio de un vídeo y lo guardaba en tu teléfono o en el dispositivo que prefirieras. Sin embargo, ahora también se te guarda la imagen del video a parte de el volumen obviamente. Esta puede ser una gran herramienta para obtener los vídeos graciosos en tu galería y poder mandarlos así de manera sencilla por medio de un mensaje de Whatsapp y que todo el mundo se ría al instante sin tener que estar entrando a un enlace de youtube que muchas veces puede dar mucha pereza y que la broma se pierda por el camino.

Ahora, vayamos a lo que todos hemos venido aquí, a aprender a cómo utilizar esta nueva herramienta para descargar video Youtube en nuestros móviles. Primero hay que ir a un convertidor mp3 que en este artículo podéis encontrar muchos links llevándoos a ellos, evidentemente si queréis guardarlos en el móvil deberéis entrar con el móvil también. Una vez allí tenéis que ir al vídeo de youtube que queráis guardar y copiar el link que se encuentra arriba del todo de la página del vídeo. Una vez copiado, volvéis a la página del convertidor y dais click derecho y seleccionáis pegar para pegarlo. Ahora debéis clickar en el botón que ponga Descargar (será un botón grande que podréis encontrar justo debajo de la barra en la que habéis pegado el enlace). Ahora el convertidor hará su magia y empezará a trabajar con el vídeo, después de un rato el archivo de vídeo que tanto queríais se empezará a descargar en vuestros móviles. Probablemente se os guardará en descargas, pero podéis buscarlo en la carpeta de vuestro móvil y llevarlo así a vuestra galería o la carpeta de vuestro móvil que más prefiráis. Desde aquí ya tendréis el vídeo disponible para cualquier uso que le queráis dar, exactamente igual que si fuera un vídeo grabado por vosotros mismos.

Como véis es un método muy sencillo y sobre todo rápido, en descargarse tan solo tarda unos segundo, ni siquiera llega al minuto y en guardarse lo mismo. Además, lo que a mí me parece más importante es que se trata de una herramienta totalmente gratuita, no importa el tamaño del vídeo que quieras convertir, lo puedes conseguir sin pagar ni un euro. Esto puede hacer pensar que si es gratis algún fallo tiene que tener y que probablemente resida en la calidad de los audios que te descargas, pero nada más lejos de la verdad, la calidad del audio descargado es de gran calibre, no decepciona en absoluto y cumple con la gran calidad que prometen. Algunos otros pensarán que esta gratuidad viene proporcionada a costa de bombardearte con anuncios a cualquier paso de la descarga que das pero no, durante todo el proceso no te encuentras con ningún anuncio, no vas a encontrar ninguna publicidad que te moleste. Así que si os habíais quedado sin una manera de descargaros canciones como hacíais antes, el convertidor de Youtube a mp3 es vuestra nueva alternativa y espero que la uséis tanto como lo hago yo.