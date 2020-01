¿Como utilizar correctamente las tarjetas de crédito?

Cuando tenemos por primera vez una tarjeta de crédito, lo primero que tenemos que cuidar es la manera en cómo hacemos uso de ese crédito. De lo contrario, podemos hacer que venga una avalancha de deudas sobre ti y luego no sepas cómo manejarlo. Desafortunadamente, las tarjetas de crédito no vienen con un manual que te diga cómo usarlas de manera responsable.

Es posible que ya hayas aprendido de la manera difícil sobre los efectos devastadores del mal uso de las tarjetas de crédito, pero nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Para aquellos que aún no han comenzado a acumular crédito, tomarse el tiempo para aprender buenos hábitos ahora te dará una ventaja financiera de la que pueden beneficiarse durante toda su vida.

Si recién estás comenzando con tu primera tarjeta de crédito, no hagas uso de ella de manera súbita. De hecho, nunca debes maximizar tu tarjeta. En cambio, haz pequeños cargos en tu tarjeta de crédito y paga el saldo completo cada mes. El objetivo de una tarjeta de crédito no es comprar cosas para las que no tienes efectivo. En cambio, deseas utilizar una tarjeta de crédito para comenzar a construir un buen historial de crédito y buenos hábitos de crédito.

Una forma de acostumbrarte a tu tarjeta de crédito es usarla para una pequeña suscripción mensual u otra factura recurrente, puedes utilizar un estimado de 20 dólares para que puedas pagarla fácilmente cada mes. Deja que este sea el único cargo que realices en tu tarjeta de crédito durante al menos seis meses.

Esto te llevará a la costumbre de mantenerte por debajo de tu límite de crédito y pagar su saldo completo cada mes, dos hábitos que tendrán un efecto positivo en su puntaje de crédito.

Uno de los consejos que tienes que tomar en cuenta es que después de que estés acostumbrado a pagar mensualmente la pequeña cuota que estás usando, puedes prepararte para hacer compras un poco más grandes.

Continúa manteniendo tus compras bajas para asegurarse de que nunca uses más del 30% de su límite de crédito. Por ejemplo, si su límite de crédito es de 100 dólares, no permitas que tu saldo supere los 30 dólares.

Si quieres saber cómo están tus estados de cuenta de las deudas que hasta ahora has registrado, entonces puedes visualizar Veraz. Ellos tienen una data completa de todos los gastos que has realizado para que sepas como van tus movimientos crediticios.

Debes pensar en guardar algo de dinero cuando hagas uso de las tarjetas de crédito, para que cuando te llegue la factura, tengas con qué pagarlo. Luego, cuando llegue el momento de pagar la factura de tu tarjeta de crédito, ya tienes el pago listo. En la mayoría de los casos, no tendrás que esperar hasta que llegue la factura. Puedes realizar un pago con tarjeta de crédito tan pronto como se procese una transacción y se agregue al saldo de tu cuenta.

El uso de una tarjeta de crédito requiere de una autodisciplina, ya que habrá momentos en donde tendrás que decir que no, sobre todo cuando quieres hacer compras que realmente se te harán difíciles de cancelar.

Cuando guardes dinero para pagar la factura de tu tarjeta de crédito, asegúrate de no gastarlo en otra cosa antes de que llegue el extracto de tu tarjeta de crédito. Recuerde que ya has gastado esa cantidad de dinero que has reservado, simplemente que aún no has recibido la factura. Si la tentación es demasiado difícil de manejar, envía tu pago tan pronto como la transacción se registre en tu cuenta.

Al principio, puedes hacer uso de una sola tarjeta de crédito, para que puedas mantener tus pagos manejables. Varios saldos con diferentes fechas de vencimiento pueden causar confusión, lo que a su vez puedes generar deudas y un puntaje de crédito dañado.

Recuerda que siempre es necesario hacer verificaciones de cómo llevas tus estados de cuenta en tus tarjetas de crédito, es por ello que en esta guía detallada, te vamos a mostrar siempre cuáles son los puntos que tienes que tomar en cuenta, y de qué manera puedes usar tus tarjetas de crédito, para que estas te sea de beneficio y no de tropiezo.

