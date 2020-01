LOS SITIOS PORTEÑOS MÁS VISITADOS

Un nuevo relevamiento de Kantar IBOPE Media analizó la circulación de personas por los lugares más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles son los más visitados?

Buenos Aires, enero 2019.- Con la llegada de la temporada estival porteña, Buenos Aires comienza a colmarse de turistas locales e internacionales que llegan ávidos por conocer los secretos de la capital más cosmopolita de la Argentina.

Kantar IBOPE Media, a través de su medición de Publicidad Exterior (Outdoor Media Ratings), tiene la posibilidad de, no sólo de conocer cuanta gente circula frente a los soportes publicitarios OOH (Out of Home), sino también de conocer su circulación a través de las distintas calles.

Ranking de los sitios de la Ciudad de Buenos Aires más visitados:

Puesto #12: Café Tortoni

El icónico café estilo francés inaugurado en 1858, ubicado en Avenida de Mayo 825, por su puerta pasan 15.431 personas al día. Sin dudas es una visita obligada para quienes quieran tomar exquisito café, mientras disfrutan de espectáculos de tango en vivo.

Puesto #11: Centro Comercial Av. Avellaneda

Con una circulación diaria de 15.821 personas, se conoce como Avenida Avellaneda a la zona comercial del barrio de Flores en la cual se agrupan muchísimos locales de ropa que abastecen a la gran mayoría de los negocios minoristas del país. Por allí pasan 15.821 personas por día.

Puesto #10: Palacio Barolo

El Top Ten de este ranking comienza por el emblemático edificio de oficinas ubicado sobre la Avenida de Mayo, en el barrio de Monserrat. En 1997 fue declarado Monumento Histórico Nacional. En su interior​ Incluye numerosas analogías y referencias a la Divina Comedia, del poeta Dante Alighieri. Por su fachada circulan 15.852 personas diariamente.

Puesto #9: Galerías Pacífico

Alrededor de 28.915 personas pasan por la puerta del centro comercial más famoso de la Ciudad de Buenos Aires. El mismo, funciona dentro del histórico Edificio Pacífico construido en el siglo XIX en pleno centro de la ciudad. Su interior está adornado por célebres murales realizados por destacados pintores argentinos como Antonio Berni, Lino Spilimbergo, Juan Carlos Castagnino y Demetrio Urruchúa.

Puesto #8: Plaza de las Naciones Unidas

La Plaza de las Naciones Unidas se encuentra en el barrio de Recoleta en la Ciudad de Buenos Aires. Por allí circulan más de 31.500 personas a diario. Se trata de un extenso campo con amplias zonas verdes donde se encuentra La Floralis Genérica, una escultura metálica de 23 metros de alto que pesa 18 toneladas. Una de las características de la flor es un sistema eléctrico que abre y cierra automáticamente los pétalos dependiendo de la hora del día. Durante la noche, la flor se cierra emanando de su interior un resplandor rojo para renacer abierta en la mañana del día siguiente.

Puesto #7: Centro Comercial Avenida Córdoba

Se trata del polo de outlets de marcas prestigiosas más conocido de Buenos Aires por donde transitan 39.276 personas a diario. Son ocho cuadras en donde se puede caminar, revolver y comprar ropa a un excelente precio.

Puesto #6: Teatros Opera y Gran Rex

Se ubican en cuadras enfrentadas sobre Avenida Corrientes al 800, a 200 metros del Obelisco de Buenos Aires, y son de los sitios más queridos por los porteños, por allí pasaron las celebridades más importantes de la Argentina. Ambos teatros son testigos de la circulación de 40.000 personas que pasan por su puerta.

Puesto #5: Plaza de Mayo

78.594 personas al día son testigos de su impronta. La Plaza de Mayo es la más antigua de Buenos Aires y es el escenario por excelencia de todos los acontecimientos políticos más importantes de la historia argentina, a excepción de la Declaración de la Independencia.

Su nombre es un homenaje a la Revolución del 25 de Mayo de 1810, que ocurrió en esa misma plaza y que dio inicio a la gesta de la independencia argentina, a partir de la cual se comenzó a elegir una forma de gobierno propia. Es también el lugar donde fue fundada por segunda vez la ciudad, el 11 de junio de 1580 por Juan de Garay.

Puesto #4: Torre Monumental (Torre de los Ingleses)

Casi 117.000 personas circulan a diario por este lugar. Conocida durante muchos años como la Torre de los Ingleses, la Torre Monumental fue construida en 1916 en el predio donde se hallaba la Usina de Gas de Retiro (distribuidora del combustible para el alumbrado público), en el barrio de Retiro.

A lo largo del siglo XX, el monumento se convirtió en fiel testigo del desarrollo urbano y de las distintas oleadas inmigratorias, que convirtieron a Retiro en una de las principales puertas de entrada a la Ciudad de Buenos Aires.

Puesto #3: Congreso de la Nación

Con una circulación de 125.000 personas a diario, el Palacio del Congreso de la Nación Argentina integra el Top 3 de los sitios más visitados de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata del edificio donde ejerce sus actividades el Congreso de la Nación Argentina, y es uno de los congresos más grandes del mundo. Se encuentra ubicado sobre la Avenida Entre Ríos y ocupa una manzana completa.

Puesto #2: Alto Palermo Shopping

Alto Palermo es un centro comercial ubicado en el barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires. Inaugurado en la década de los 90, fue uno de los primeros establecimientos de su tipo en el país. Por allí más pasan más de 164.500 personas a diario.

Puesto #1: Ecoparque

El Ecoparque es uno de los sitios porteños más emblemáticos por donde más de 205.000 personas a diario circulan por sus puertas y por ende encabeza este ranking. Se trata del antiguo zoo de Buenos que se está transformando en un Ecoparque interactivo, educativo y ambiental.

Dicho sitio impulsa visitas conscientes para preservar a los habitantes del ex zoológico y fomentar una nueva relación de respeto y cuidado con ellos. Inaugurado en el año 1888, aún se destaca por su arquitectura de estilo victoriano.

Fuente:

Kantar IBOPE Media

Base datos 2019

Capital Federal, Gran Buenos Aires, Pilar

Personas de 18 años y más

