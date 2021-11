Especialícese remotamente en estudios latinoamericanos

Latinoamérica resulta ser una región fundamental dado que muchas riquezas naturales se localizan en estas tierras, sin embargo, también resulta ser un terreno bastante complejo dada sus diferencias sociales, políticas, culturales, económicas, etc. En las tres últimas décadas, Latinoamérica experimentó cambios drásticos lo cual amerita nuevos estudios para comprender las necesidades de esta región. En este punto, el CEDLA (Centre for Latin American Research and Documentation) lleva investigando y estudiando el desarrollo de Latinoamérica desde el año 1967.

En la actualidad es posible realizar la mayoría de estos estudios e investigaciones mediante el aprendizaje en línea gracias no solo a la masificación de nuevas tecnologías y conectividad de alta velocidad, sino también, a la gran cantidad de información que publican centros académicos. No hay que olvidar el hecho de que el aprendizaje remoto también dinamiza mucho más la actividad académica.

¿Cómo entender el desarrollo evolutivo de Latinoamérica?

De acuerdo con el CEDLA, Latinoamérica es una región bastante compleja y multifacética la cual no siempre es fácil de entender. En efecto, en esta área del planeta conviven regímenes autoritarios y dictatoriales con democracias, y esta coexistencia muchas veces generan desenlaces sorpresivos.

Otro factor que incide en esta compleja región es que, a diferencia de otros territorios, en Latinoamérica existe una gran diversidad geográfica y cultural las cuales propician diferentes modelos de sociedad y de economías. Esta situación muchas veces es la que termina siendo la causa de las inestabilidades políticas internas que se viven a menudo en muchos países latinoamericanos.

No debemos olvidar tampoco que, para comprender las diferentes sociedades latinoamericanas y su evolución, hay que tener en cuenta la historia por la que han pasado los distintos países que conforman esta área. Sus etapas indígenas, la era colonizadora, los movimientos independentistas, el caudillismo hasta llegar a la actualidad. Estos elementos son muy determinantes para entender el desarrollo social de la región.

Tendencias de cambios en Latinoamérica

Tal como señala el Centro de Investigación y Documentación de América Latina (CEDLA), varios países de la región están actualmente sumidos en una profunda crisis económica, política y social. Sin embargo, en algunos de estos países donde se vive un clima de insostenibilidad están surgiendo nuevos movimientos indígenas y nuevas clases medias urbanas dispuestas a establecer un nuevo modo de convivencia y cambios estructurales en la política, economía y cultura. Esta transformación actual nos está llevando a una nueva etapa histórica en la región.

¿Qué herramientas académicas se obtendrán al realizar estudios latinoamericanos?

Equipo multidisciplinario

Al ser una región compleja, la persona que aspira a especializarse en el tema de Latinoamérica contará con el apoyo de un equipo multidisciplinario el cual lo guiará para que comprenda los tres métodos de investigación interdisciplinaria:

Recursos naturales y sostenibilidad

Identidad sociocultural

Gobernabilidad y seguridad

Los programas académicos se basan en investigación

Latinoamérica es un área muy cambiante por lo que para entenderla se requiere estar al día con los acontecimientos que sucedan en la región, por más irrelevante que parezca. Al realizar una especialización en el tema de Latinoamérica, los programas académicos se basan en investigaciones constantes y recientes en lugar de usar métodos tradicionales de enseñanza. Así, el estudiante podrá convertirse en un experto actualizado.