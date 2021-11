Aprende a descargar reels y videos de Instagram

Si eres creador de contenido y tu red social favorita es Instagram, en este artículo conocerás cómo descargarlos fácilmente y compartir tus creaciones con tus seguidores. Si has querido descargar reels de Instagram y no sabes cómo hacerlo, continúa leyendo porque existe una excelente herramienta que te ayudará no solo a descargar reels, sino videos y fotos.

Muchas veces aparece ante nosotros una imagen que puede servirnos para nuestros post y no sabes cómo descargarla desde Instagram. Pues, para ello tienes a tu disposición Instagram Downloader que será tu aliado en la creación de tus contenidos. A continuación te contamos todo.

Descarga reels de Instagram al instante

Primeramente, iGram Web tiene para ofrecerte un modo fácil y seguro para descargar reels y otros formatos de Instagram, como fotos, IGTV y videos. Por otra parte, esta plataforma te ofrece la mejor calidad en video, que es 1080 X 1350 pixels, pero todo depende de la resolución del video original. Sin embargo, el resultado de la descarga será excelente, además no hay límite en la cantidad de descargas que necesites realizar.

¿Cómo descargar reels de Instagram?

No hay ninguna complicación, es muy fácil, solo debes ingresar a la web de iGram y a continuación realizar estos pasos:

Muy sencillo, al instante habrás descargado el reel que elegiste, todo esto muy rápido, fácil y lo más importante, sin riesgo. Solo con un clic y sin necesidad de iniciar sesión en tu cuenta de Instagram podrás realizar la descarga. Eso sí, debes elegir la resolución que prefieras y listo.

Un detalle muy importante que hay que mencionar es que puedes descargar reels o los formatos que desees, libremente solo con cuentas públicas, ya que iGram respeta la privacidad de los usuarios.

Razones para usar iGram

Más allá de todo lo que te hemos contado en este post, puedes guardar diferentes imágenes de distintas publicaciones de la red social. Además, podrás descargar desde Instagram, uno o varios formatos y solo los podrás realizar con links de IG.

Por su parte, desde 2020 los reels de Instagram están marcando la pauta, inspirados en la idea de TikTok. Por esto, el descargador reel, te puede ayudar a guardar los videos que más llamaron tu atención, sean tuyos o de otros usuarios. Como puedes ver, iGram es una potente herramienta para creadores de contenido que quieren sorprender a sus seguidores o llegar a los sentidos.

¿Cuáles son los dispositivos para usar iGram?

La gran ventaja de esta herramienta online es que funciona con cualquier dispositivo que tenga un navegador, por ejemplo: Firefox, Chrome, Chromium, Opera, Safari y muchos más. Además, puedes usarlo tanto en el ordenador como en tu dispositivo móvil; también es compatible con todos los sistemas operativos, tales como: macOS, iOS, Linux, Windows

La nueva función de iGram te permitirá llegar a más usuarios y aumentar el número de seguidores interesados en tu contenido. Si eres un creador de contenido y aún no has usado esta excelente herramienta, pruébala y deja que tu creatividad escale a una mejor experiencia y nivel.

¡Aviso de Facebook para la UE! ¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!